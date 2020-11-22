İSTANBUL 11°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Kasım 2020 Pazar / 6 RebiülAhir 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,6223
  • EURO
    9,0586
  • ALTIN
    458.851
  • BIST100
    1323.95
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • CANLI ANLATIM! Trabzonspor - B.B Erzurumspor
Spor

CANLI ANLATIM! Trabzonspor - B.B Erzurumspor

Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor evinde B.B Erzurumspor'u ağırlıyor.

22 Kasım 2020 Pazar 18:02 - Güncelleme: 22 Kasım 2020 Pazar 18:03
ABONE OL

Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk ediyor.

Medical Park Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Erkan Özdamar yönetecek.

İLK 11'LER

TRABZONSPOR: Uğurcan, Pereira, Vitor Hugo, Edgar Ie, Marlon, Abdulkadir Parmak, Baker, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme, Ekuban, Afobe

ERZURUMSPOR: Kayacan, Murat, Mina, Gökhan, Kaan, Donald, Obertan, Sissoko, Rashad Muhammed, Novikovas, Gomes.

CANLI SKOR

Trabzonspor 0-0 Erzurumspor

Goller:

CANLI ANLATIM (İLK YARI)

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.