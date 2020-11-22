Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk ediyor.
Medical Park Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Erkan Özdamar yönetecek.
İLK 11'LER
TRABZONSPOR: Uğurcan, Pereira, Vitor Hugo, Edgar Ie, Marlon, Abdulkadir Parmak, Baker, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme, Ekuban, Afobe
ERZURUMSPOR: Kayacan, Murat, Mina, Gökhan, Kaan, Donald, Obertan, Sissoko, Rashad Muhammed, Novikovas, Gomes.
CANLI SKOR
Trabzonspor 0-0 Erzurumspor
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CANLI ANLATIM (İLK YARI)