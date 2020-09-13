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Spor

CANLI ANLATIM! Trabzonspor - Beşiktaş! Maç nasıl izlenir, hangi kanalda?

Süper Lig'in ilk haftası Trabzonspor - Beşiktaş derbisine ev sahipliği yapıyor. Medical Park Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek iki takım da sezona üç puanla başlamak istiyor. Peki Trabzonspor - Beşiktaş maçı nasıl izlenir, hangi kanalda ve ne zaman?

13 Eylül 2020 Pazar 18:59 - Güncelleme: 13 Eylül 2020 Pazar 20:00
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Süper Lig 2020-21 sezonu Çaykur Rizespor - Fenerbahçe karşılaşmasıyla başlamıştı. Yeni sezonun ilk derbisi ise Trabzonspor - Beşiktaş arasında oynanıyor. Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın koronavirüs testi pozitif çıkmasından dolayı takımının başında yer alamazken, bordo mavili takımın golcüsü Alexander Sörloth ise Türkiye'ye dönmediği için maçta yer alamayacak. 

PEKİ, TRABZONSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI NASIL İZLENİR, HANGİ KANALDA VE NE ZAMAN?

Stat: Medical Park Stadyumu 

TV: beIN SPORTS HD 1

13.09.2020 | Süper Lig | 1. Hafta | Saat: 20:00

Maçta ilk 11'ler belli oldu.

Trabzonspor: Uğurcan, Serkan, Hüseyin, Campi, Kamil Ahmet, Abdulkadir Parmak, Flavio, Guilherme, Nwakaeme, Abdülkadir Ömür, Ekuban

Beşiktaş: Ersin, Necip, Welinton, Vida, N'Sakala, Atiba, Oğuzhan, Mensah, Hasic, Boyd, Larin

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