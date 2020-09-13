13 Eylül 2020 Pazar 18:59 - Güncelleme: 13 Eylül 2020 Pazar 20:00

Süper Lig 2020-21 sezonu Çaykur Rizespor - Fenerbahçe karşılaşmasıyla başlamıştı. Yeni sezonun ilk derbisi ise Trabzonspor - Beşiktaş arasında oynanıyor. Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın koronavirüs testi pozitif çıkmasından dolayı takımının başında yer alamazken, bordo mavili takımın golcüsü Alexander Sörloth ise Türkiye'ye dönmediği için maçta yer alamayacak.

PEKİ, TRABZONSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI NASIL İZLENİR, HANGİ KANALDA VE NE ZAMAN?

Stat: Medical Park Stadyumu



TV: beIN SPORTS HD 1



13.09.2020 | Süper Lig | 1. Hafta | Saat: 20:00



Maçta ilk 11'ler belli oldu.

Trabzonspor: Uğurcan, Serkan, Hüseyin, Campi, Kamil Ahmet, Abdulkadir Parmak, Flavio, Guilherme, Nwakaeme, Abdülkadir Ömür, Ekuban

Beşiktaş: Ersin, Necip, Welinton, Vida, N'Sakala, Atiba, Oğuzhan, Mensah, Hasic, Boyd, Larin