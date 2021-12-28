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Spor

CANLI ANLATIM! Trabzonspor - Boluspor

Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turunda Trabzonspor, evinde Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Boluspor'u konuk ediyor. Maçın canlı skorunu star.com.tr'den takip edebilirsiniz.

28 Aralık 2021 Salı 17:28 - Güncelleme: 28 Aralık 2021 Salı 17:32
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Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısını 46 puanla lider tamamlayan Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Beypiliç Boluspor'u konuk edecek.

Medical Park Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 18.30'da başlayacak. Maçı hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek.

Statü gereği tek maç eleme usulüne göre oynanacak müsabakayı kazanan takım, son 16 turuna yükselecek.

EKSİKLER

Kupada bu sezon ilk maçına çıkacak Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Anthony Nwakaeme, Vitor Hugo, Edgar Ie, Gervinho ve Anders Trondsen forma giyemeyecek.

10. KUPA YOLCULUĞU

Trabzonspor, 15 final oynadığı Türkiye Kupası'nda 9 kez mutlu sona ulaşma başarısı gösterdi.

Bordo-mavili takım, 1976-1977, 1977-1978, 1983-1984, 1991-1992, 1994-1995, 2002-2003, 2003-2004, 2009-2010 ve 2019-2020 sezonlarında kupayı müzesine getirdi.

BİLETLERE YOĞUN İLGİ

Kupada Trabzonspor ile Boluspor arasındaki maç açık kanalda yayınlanacak olmasına rağmen bordo-mavili taraftarların mücadeleye ilgisi yoğun olduğu bilgisi verildi.

Şenol Güneş Stadı'nda oynanacak karşılaşmanın satışa çıkan biletlerinin yarısından fazlasının tükendiği aktarıldı. Maçta 30 bine yakın taraftarın gelmesi bekleniyor.

İLK 11'LER:

TRABZONSPOR: Erce Kardeşler, İsmail Köybaşı, Serkan Asan, Hüseyin Türkmen, Ahmetcan Kaplan, Berat Özdemir, Siopis, Yunus Mallı, Murat Cem Akpınar, Yusuf Sarı, Koita.

BOLUSPOR: Selmani, Tugay, Bregu, Arda Şengül, Zahit, Kasongo, Emin, Ali, Abdurrahman, Bertu, Berk.

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