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Spor

CANLI ANLATIM! Trabzonspor - Çaykur Rizespor

Trendyol Süper Lig'in 3'üncü haftasında Trabzonspor evinde Çaykur Rizespor'u ağırlıyor. Karşılaşmanın canlı skorunu star.com.tr'den takip edebilirsiniz.

26 Ağustos 2023 Cumartesi 18:16 - Güncelleme:
CANLI ANLATIM! Trabzonspor - Çaykur Rizespor
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Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Trabzonspor, Çaykur Rizespor'u ağırlıyor.

Papara Park'ta oynanacak ve saat 19.15'te başlayacak mücadeleyi, hakem Halil Umut Meler yönetecek. Karşılaşma, beIN SPORTS 1 ekranlarından yayınlanacak.

Geçen hafta Galatasaray deplasmanında 2-0 kaybeden bordo-mavili ekip, haftaya 3 puanla 10. sırada girdi.

Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Orsic, Fernandez ve Trezeguet, Çaykur Rizespor karşısında kadroda yer almayacak.

Süper Lig'de 1 puanı bulunan Çaykur Rizespor ise Trabzonspor deplasmanından puan veya puanlar kazanmayı hedefliyor.

İLK 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Benkovic, Baniya, Larsen, Eren, Kourbelis, Bakasetas, Bardhi, Teklic, Visca, Umut.

Çaykur Rizespor: Gökhan, Taha, Mocsi, Emirhan, Halil İbrahim, Mithat, Olawoyin, Varesanovic, Sauer, Zeqiri, Benhur.

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