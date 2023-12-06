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Spor

CANLI ANLATIM: Trabzonspor-Çorum FK

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası 4. tur mücadelesinde Çorum FK'yi konuk ediyor. Karşılaşmanın canlı anlatımı ve istatistiklerini star.com.tr adresinden takip edebilirsiniz.

6 Aralık 2023 Çarşamba 20:11 - Güncelleme:
CANLI ANLATIM: Trabzonspor-Çorum FK
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Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turunda sahasında Ahlatcı Çorum FK ile karşılaşıyor.

Papara Park'ta oynanan ve saat 21.00'de başlayan karşılaşma A Spor'dan yayınlanıyor. Mücadeleyi hakem Direnç Tonusluoğlu yönetiyor. Statü gereği tek maç eleme usulüne göre oynanan müsabakayı kazanan takım, 5. eleme turuna yükselecek.

Kupada bu sezon ilk maçına çıkacak Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Mislav Orsic, Nicolas Pepe ve Joaquin Fernandez, forma giyemeyecek.

KUPAYI 9 KEZ KAZANDI

Trabzonspor, 15 kez final oynadığı Türkiye Kupası'nda 9 kez mutlu sona ulaşma başarısı gösterdi.

Bordo-mavili takım, 1976-1977, 1977-1978, 1983-1984, 1991-1992, 1994-1995, 2002-2003, 2003-2004, 2009-2010 ve 2019-2020 sezonlarında kupayı müzesine getirdi.

İLK 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Mehmet Can, Baniya, Benkovic, Eren Elmalı, Batista, Umut, Visca, Bakasetas, Fountas, Enis Destan

Çorum FK: Ali,Berkay Can, Adem, Atakan, Murat, Süleyman, Massis Guluk, Gökhan, Suat, Ahmet İlhan, Verheydt

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