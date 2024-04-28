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Spor

CANLI ANLATIM: Trabzonspor-Gaziantep FK

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Trabzonspor, evinde Gaziantep FK'yı konuk ediyor. Karşılaşmanın canlı anlatım ve istatistiklerini star.com.tr'den takip edebilirsiniz.

28 Nisan 2024 Pazar 18:12 - Güncelleme:
CANLI ANLATIM: Trabzonspor-Gaziantep FK
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Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Trabzonspor, kendi sahasında Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek.

Papara Park'ta saat 19.00'de başlayacak müsabakayı hakem Direnç Tonusluoğlu yönetecek. Mücadele beIN Sports 1 ekranlarından yayınlanacak. Karşılaşmanın VAR hakemi İtalyan Marco Di Bello oldu.

Ligde son maçında galibiyet alan Trabzonspor, 55 puanla üçüncü sırada yer alıyor. Selçuk İnan yönetimindeki Gaziantep FK ise 34 puanla 16. sırada yer alıyor.

İLK 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Meunier, Batista Mendy, Denswill, Arif Boşluk Berat Özdemir, Visca, Bardhi, Pepe, Fountas Onuachu.

Gaziantep FK: Nita, Ertuğrul, Arda, N'Koulou, Djilobodji, M'Bakata, Sorescu, Monteiro, Maxim, Mustafa Eskihellaç, Draguş.

TRABZONSPOR'DA EKSİKLER

Trabzonspor'da bir önceki karşılaşmada sarı kart gören Eren Elmalı, sarı kart cezası nedeniyle bu karşılaşmada forma giyemeyecek.

Öte yandan sakatlıkları bulunan Mehmet Can Aydın ve Hüseyin Türkmen, forma giyemeyecek bir diğer isimler olacak.

Sakatlıkları süren Taxiarchis Fountas ve Trezeguet'nin oynayıp oynayamayacağı ise maç saatinde netlik kazanacak.

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