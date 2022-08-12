Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasının açılış maçında Trabzonspor, sahasında Atakaş Hatayspor'u konuk edecek.

Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanacak karşılaşma saat 21.00'de başlayacak. Müsabakayı Abdülkadir Bitigen yönetecek. Onun yardımcılıklarını Serkan Ok ve Alpaslan Dedeş yapacak. Müsabakanın 4. hakemi ise Caner Ak olacak.

103 GÜN SONRA SAHASINDA



Bordo-mavililer, geçen sezon ligin 35. haftasında sahasında 2-2 berabere kalarak şampiyonluğunu ilan ettiği Fraport TAV Antalyaspor karşılaşmasının ardından ilk kez taraftarı önüne çıkacak.

Karadeniz ekibi, şampiyonluk sonrasında taraftarların sahaya girmesiyle bakıma alınan statta 103 gün sonra karşılaşma oynayacak.

TRABZONSPOR GEÇEN SEZON YENİLMEMİŞTİ



Geçen sezonun şampiyonu Trabzonspor, geçtiğimiz yıl Hatayspor'la ligde karşı karşıya geldiği iki maçın birini kazanıp diğerinden ise 1 puan almıştı.

Geçen sezon ligin ilk yarısında oynanan maçı Trabzonspor 2-0 kazanmış, ikinci yarıda oynanan karşılaşma ise 1-1 sonuçlanmıştı.

İLK 11'LER:

TRABZONSPOR: Uğurcan, Larsen, Denswil, Hugo, Eren, Doğucan, Siopis, Bakasetas, Visca, Trezequet, Cornelius.

HATAYSPOR: Erce, Kamil, Simon, Vranjes, Samuel, Ruben, Aabid, Musa, Dylan, Saba, Ayoub.