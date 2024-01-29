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Spor

CANLI ANLATIM: Trabzonspor-Kasımpaşa

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Trabzonspor, sahasında Kasımpaşa'yı konuk ediyor. Karşılaşmanın canlı anlatım ve istatistiklerini star.com.tr'den takip edebilirsiniz.

29 Ocak 2024 Pazartesi 18:18 - Güncelleme:
CANLI ANLATIM: Trabzonspor-Kasımpaşa
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Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında sahasında Kasımpaşa ile karşılaşıyor.

Papara Park'ta saat 20.00'de başlayan karşılaşmayı hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetiyor. VAR hakemi olarak ise Emre Malok görev yapıyor.

Ligin ikinci yarısına deplasmanda 1-1'lik Bitexen Antalyaspor beraberliği başlayan ardından Galatasaray'a sahasında 5-1, Çaykur Rizespor'a da deplasmanda 1-0 mağlup olan bordo-mavililer, kötü gidişatına Kasımpaşa maçıyla son vermek istiyor.

İLK 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Baniya, Fernandez, Eren, Mehmet Can, Berat, Mendy, Bardhi, Fountas, Visca, Enis

Kasımpaşa: Ali Emre, Taylan, Yasin, Winck, Ben Ouanes, Gökhan, Aytaç, Hajradinovic, Fall, Oğulcan, Da Costa.

Ligde üst üste iki maçını kaybeden Trabzonspor, 11 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 yenilgiyle 37 puan topladı. Bordo-mavili ekip, ligde 3. sırada yer alıyor.

Ligde son 4 maçında 3 yenilgi yaşayan Kasımpaşa ise 29 puanla 8. sırada bulunuyor.

Trabzonspor'da Afrika Uluslar Kupası nedeniyle milli takım kamplarında bulunan Trezeguet, Pepe ve Onuachu forma giyemeyecek. Karadeniz ekibinde, Orsic, Denswil, Hüseyin Türkmen ve Benkovic'in de sakatlıkları bulunuyor.

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