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Spor

CANLI ANLATIM: Trabzonspor-Kayserispor

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında sahasında Kayserispor'u konuk ediyor. Maçın canlı skorunu ve istatistiklerini star.com.tr'den takip edebilirsiniz.

3 Aralık 2023 Pazar 15:05 - Güncelleme:
CANLI ANLATIM: Trabzonspor-Kayserispor
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Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında sahada Mondihome Kayserispor ile karşılaşıyor. Karşılaşma, beIN Sports 1 ekranlarından yayınlanıyor. Papara Park'ta oynanan ve saat 16:00'da başlayan karşılaşmayı hakem Ümit Öztürk yönetiyor. Mücadelenin VAR koltuğunda ise Alper Çetin oturuyor.

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın göreve geldiği ikinci dönemde oynadığı 5 karşılaşmada 3 galibiyet, 2 beraberlik ile 11 puan toplayan bordo-mavililer, çıkışını Kayserispor karşısında sürdürmek istiyor.

TRABZONSPOR EKSİKLER

Trabzonspor'da sarı kart cezalısı Mendy ile sakatlıkları bulunan Orsic ve Fernandez pazar günü oynanacak karşılaşmada görev alamayacak.

İLK 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Denswill, Baniya, Eren, Larsen, Berat, Abdülkadir, Trezeguet, Pepe, Visca, Onuachu.

Kayserispor: Bilal, Gökhan, Hosseini, Attamah, Carole,Karimi, Kemen, Ramazan, Morte, Thiam.

TRABZON 32'YE 8 ÜSTÜN

İki takım arasında geride kalan 52 maçta bordo-mavililerin galibiyetlerde 32-8 üstünlüğü bulunurken, 12 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Trabzonspor, bu maçlarda Kayserispor kalesine 99 gol atarken, kalesinde ise 56 gol gördü. Bordo-mavililer sahasında oynadığı 26 maçta 19 galibiyet, 6 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.

USTA-ÇIRAK BU KEZ RAKİP

Trabzonspor ile Kayserispor maçı iki teknik direktörün ilginç buluşmasına da sahne olacak. Bordo-mavili takımın teknik direktörü Abdullah Avcı, Başakşehir'de teknik direktörlük yaptığı dönemde, Kayserispor Teknik Direktörü Recep Uçar o dönem yardımcı antrenörlüğü görevinde bulunuyordu. İki teknik adamın takımlarının başında çıkacakları maç bu kez usta-çırak rekabetine sahne olacak.

YENİLGİSİ YOK

Trabzonspor'da ikinci kez göreve gelen Abdullah Avcı, Trabzonspor'un başında çıktığı 5 maçta yenilgi almadı. Avcı 3 galibiyet (Alanyaspor, Fenerbahçe ve Konyaspor), 2 beraberlik (Karagümrük, Sivasspor) ile 2023 yılının en uzun serisini yakaladı.

Karadeniz ekibi, Avcı ile bu sezon 2.2 puan ortalamasıyla oynuyor. Bordo-mavililer, ilk sezonunda Avcı ile 2.03, şampiyon olarak bitirdiği 2021-22'de 2.13, görevinden ayrıldığı dönemde 1.65 puan ortalaması elde etmişti.

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