13 Şubat 2022 Pazar 17:50 - Güncelleme: 13 Şubat 2022 Pazar 17:50

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Trabzonspor, İttifak Holding Konyaspor'u konuk edecek.

Medical Park Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Mete Kalkavan yönetecek. Alper Ulusoy karşılaşmada VAR hakemi olarak görev yapacak.

Ligde 57 puanla lider durumda bulunan bordo-mavililer, bir maç eksiğiyle 9 puan gerisinde ikinci sırada yer alan İttifak Holding Konyaspor'u mağlup ederek şampiyonluk yolunda puan farkının azalmasına izin vermek istemiyor.

Ligin ilk yarısında Konya'da oynanan karşılaşma ise 2-2 sonuçlanmıştı.

İKİ TAKIMIN EKSİKLERİ



Trabzonspor'da cezalı Bruno Peres ile sakatlığı devam eden Fode Koita, forma giyemeyecek. Slovak oyuncu Marek Hamsik'in durumu ise maç günü belli olacak.

TARAFTARLARDAN YOĞUN İLGİ



Trabzonspor taraftarları, karşılaşmaya büyük ilgi gösterdi.

Karşılaşmanın hafta başında satışa çıkarılan biletleri kısa sürede tükendi. 41 bin kişi kapasiteli Medical Park Stadı tamamen dolacak.

42. KEZ KARŞI KARŞIYA



Trabzonspor ile İttifak Holding Konyaspor, Trabzon'da yapacakları maçla Spor Toto Süper Lig'de 42. kez karşılaşacak.

İki takım arasında geride kalan 41 lig maçında Karadeniz temsilcisinin galibiyetlerde 20-10 üstünlüğü bulunuyor. Rekabetteki 11 müsabakada ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı.

Trabzonspor, söz konusu maçlarda 64 kez rakip fileleri havalandırdı, kalesinde 47 gol gördü.

Trabzon'da oynanan 20 karşılaşmanın 13'ünden Trabzonspor galip ayrıldı. 6 karşılaşma konuk takımın üstünlüğü ile sona ererken, 1 maç beraberlikle bitti.

341 GÜNDÜR YENİLMİYOR



Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında İttifak Holding Konyaspor'u konuk edecek Trabzonspor, sahasında 341 gündür mağlubiyet yaşamadı.

Ligde 57 puanla liderlik koltuğunda oturan bordo-mavililer, geçen sezonun 29. haftasında 8 Mart'ta Aytemiz Alanyaspor'a sahasında 3-1 kaybettiği maçtan itibaren 341 günlük sürede mağlubiyet yüzü görmedi.

Trabzonspor, söz konusu karşılaşmanın ardından geçen sezon 6 iç saha maçında 4 galibiyet, 2 beraberlik elde ederken bu sezon da 12 karşılaşmada 8 galibiyet, 4 beraberlik aldı. Bordo-mavililer, böylece sahasındaki son 18 karşılaşmada 12 galibiyet, 6 beraberlik elde etme başarısını gösterdi.

İLK 11'LER:

TRABZONSPOR: Uğurcan, Dorukhan, Denswil, Hugo, Puchacz, Siopis, Bakasetas, Abdülkadir Ömür, Visca, Nwakaeme, Cornelius.

KONYASPOR: