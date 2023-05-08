Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında MKE Ankaragücü'nü konuk edecek.

Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Erkan Özdamar yönetecek. VAR hakemi olarak da Özgür Yankaya görev yapacak. Karşılaşma beIN Sports 2 ekranlarından yayınlanacak.

Bordo-mavili takımda Dorukhan Toköz, Naci Ünüvar ve Stefano Denswil'in sakatlıkları bulunuyor, kırmızı kart cezalısı Anastasios Bakasetas da karşılaşmada forma giyemeyecek.

Ankaragücü'nde ise sarı kart cezalısı Kevin Malcuit maçta forma giyemeyecek.

İlk 11'ler:

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Bartra, Hüseyin Türkmen, Larsen, Arif Boşluk, Doğucan Haspolat, Hamsik, Bardhi, Eren Elmalı, Gomez, Umut Bozok

MKE Ankaragücü: Gökhan Akkan, Kitsiou, Arda Kızıldağ, Atakan Çankaya, Mujakic, Hanousek, Djokanovic, Taylan Antalyalı, Emre Kılınç, Zahid, Sowe