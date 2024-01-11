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Spor

CANLI ANLATIM: Trabzonspor-Samsunspor

Trabzonspor, Süper Lig'in 16. hafta erteleme mücadelesinde Samsunspor'u konuk edecek. Maçın canlı anlatımı ve istatistiklerini star.com.tr adresinden takip edebilirsiniz.

11 Ocak 2024 Perşembe 18:14 - Güncelleme:
CANLI ANLATIM: Trabzonspor-Samsunspor
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Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'de 16. hafta erteleme maçında Yılport Samsunspor'u ağırlayacak. Mücadele beIN Sports 1 ekranlarından yayınlanacak.

Papara Park'ta saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı Cihan Aydın yönetecek. Karşılaşmanın VAR hakemi Mustafa Öğretmenoğlu oldu.

Bordo-mavili takım, ligde 33 puanla 3. sırada yer alırken Yılport Samsunspor ise 18 puanla 17. sırada bulunuyor.

İLK 11'LER

Trabzonspor XI: Uğurcan, Larsen, Baniya, Benkovic, Eren, Berat, Mendy, Visca, Bakasetas, Fountas, Onuachu.

Samsunspor XI: Okan, Haluk Mustafa, Satka, Alim, Soner, Taylan, Bennasser, Holse, Muhammed, Emre, Mouandilmadji.

TRABZONSPOR'DA SON DURUM

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde, son 4 lig maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik alan Trabzonspor, rakibi karşısında kazanarak yoluna devam etmek istiyor.

Trabzonspor'da Afrika Uluslar Kupası nedeniyle milli takım kamplarında bulunan Trezeguet ve Pepe forma giyemeyecek. Orsic, Denswil ve Abdülkadir Ömür'ün sakatlıkları sürüyor.

SAMSUNSPOR'DA SON DURUM

Samsunspor, son karşılaşmasında konuk ettiği VavaCars Fatih Karagümrük'ü 1-0 yenerek ligde 2 maç sonra 3 puan almıştı.

Ligde topladığı 18 puanla 17. sırada yer alan Samsun ekibi, küme düşme hattından uzaklaşmak için Trabzonspor'u yenerek üst sıralara tırmanmayı hedefliyor.

Samsunspor'da Afrika Uluslar Kupası nedeniyle ülkelerinin milli takımında bulunan Olivier Ntcham, Nanu ve Kingsley Schindler, eşi hasta olduğu için izinli olan Mickael Tırpan ile sakatlığı devam eden Gaetan Laura, bu maçta forma giyemeyecek.

Öte yandan sakatlığı geçen Zeki Yavru'nun durumu, maç saatinde belli olacak.

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