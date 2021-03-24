A Milli Futbol Takımımız, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu ilk maçında Hollanda'yı konuk ediyor.
Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak mücadeleyi İngiltere Futbol Federasyonundan hakem Michael Oliver yönetecek.
İLK 11'LER
TÜRKİYE: Uğurcan, Zeki, Ozan Kabak, Çağlar, Umut Meraş, Okay, Ozan Tufan, Hakan Çalhanoğlu, Kenan Karaman, Yusuf Yazıcı, Burak Yılmaz.
HOLLANDA: Cillessen, Tete, De Ligt, Blind, Wijndal, De Jong, De Roon, Wijnaldum, Berghuis, Malen, Depay.
CANLI SKOR
Türkiye 0-0 Hollanda
Goller:
CANLI ANLATIM (İLK YARI)