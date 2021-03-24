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Spor

CANLI ANLATIM! Türkiye - Hollanda

2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu ilk maçında Milli Takımımız, sahasında Hollanda'yı konuk ediyor.

24 Mart 2021 Çarşamba 18:50 - Güncelleme: 24 Mart 2021 Çarşamba 18:50
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A Milli Futbol Takımımız, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu ilk maçında Hollanda'yı konuk ediyor.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak mücadeleyi İngiltere Futbol Federasyonundan hakem Michael Oliver yönetecek.

İLK 11'LER

TÜRKİYE: Uğurcan, Zeki, Ozan Kabak, Çağlar, Umut Meraş, Okay, Ozan Tufan, Hakan Çalhanoğlu, Kenan Karaman, Yusuf Yazıcı, Burak Yılmaz.

HOLLANDA: Cillessen, Tete, De Ligt, Blind, Wijndal, De Jong, De Roon, Wijnaldum, Berghuis, Malen, Depay.

CANLI SKOR

Türkiye 0-0 Hollanda

Goller:

CANLI ANLATIM (İLK YARI)

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