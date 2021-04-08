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Spor

CANLI ANLATIM! Yeni Malatyaspor - Fenerbahçe

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor'a konuk oluyor.

08 Nisan 2021 Perşembe 18:05 - Güncelleme: 08 Nisan 2021 Perşembe 19:09
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Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya geliyor.

Yeni Malatya Stadı'nda saat 19.00'da başlayan mücadeleyi hakem Halis Özkahya yönetiyor.

İLK 11'LER

YENİ MALATYASPOR: Ertaç, Chebake, Semih Kaya, Wallace, Kerim Hafez, Mustafa Eskihellaç, Acquah, Mallan, Fofana, Adem Büyük, Tetteh.

FENERBAHÇE: Altay, Gökhan, Serdar, Szalai, Caner, Gustavo, Ozan, İrfan Can, Valencia, Osayi-Samuel, Samatta.

CANLI ANLATIM (İLK YARI)

1' Fenerbahçe'nin vuruşuyla maç başladı.

5' Fenerbahçe gole çok yaklaştı! Ozan'ın pasıyla savunma arkasına sarkan Valencia, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Valencia'nın kale önü sol çaprazdan şutunda yan uzak kale direğinden dışarı gitti.

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