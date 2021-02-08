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Spor

CANLI ANLATIM! Yeni Malatyaspor - Trabzonspor

Süper Lig'in 24. haftasının kapanış maçında Trabzonspor, Yeni Malatyaspor'a konuk oluyor.

08 Şubat 2021 Pazartesi 18:14 - Güncelleme: 08 Şubat 2021 Pazartesi 19:21
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Süper Lig'de 24. hafta mücadelesinde Trabzonspor bugün 19:00'da Yeni Malatyaspor ile deplasmanda karşılaşacak.

Art arda 4 maç kazanarak sürekli tırmanan bordo-mavililer bugün de kazanırsa şampiyonluk yarışının ortaklarından biri olacak. 48 puanlı takımlarla farkı 6'ya indirecek olan Fırtına böylece gelecek haftalar için umutlarını katlayacak.

İLK 11'LER

YENİ MALATYA: Abdulsamed, Chebake, Semih Kaya, Hadebe, Wallace, Zeki, Acquah, Ahmed, Adem Büyük, Tetteh, Umut Bulut.

TRABZONSPOR: Uğurcan, Hüseyin, Marlon, Hugo, Edgar Ie, Baker, Bakasetas, Berat, Nwakaeme, Ekuban, Djaniny.

CANLI SKOR

Yeni Malatya 0-0 Trabzonspor

Goller:

CANLI ANLATIM (İLK YARI)

1' Maç başladı.

3' Sol kanattan Zeki Yavru'nun kullandığı köşe vuruşunda arka direkte Semih Kaya topu ıskaladı.

8' Trabzonspor etkili geldi! Çalımlarla ceza sahası giren Djaniny'nin şutunda top savunmadan geri döndü.

14' Marlon'un uzun pasına hareketlenen Djaniny, harika bir vücut çalımıyla Wallace'dan kurtuldu. İçeriye kat eden Djaniny, yerden ortasını ceza sahasına gönderdi. Ekuban'dan önce araya giren Hadebe golü önledi ve top kornere çıktı.

15' Sağ kanattan Bakasetas'ın kullandığı kornere iyi yükselen Vitor Hugo, kafa vuruşunu yaptı, top auta çıktı.

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