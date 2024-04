Fenerbahçe, Süper Lig'deki ve Türk futbolundaki geleceğini netleştirdi. Sarı-lacivertlilerde olağanüstü genel kurul toplantısında sonuç belli oldu.

Sarı lacivertliler, Süper Lig'den çekilme oylamasını 3 ay sonraya ertelerken, kongreden yönetime tam yetki kararı çıktı.

Fenerbahçe'de aşağıdaki maddeler için Ali Koç ve yönetim kuruluna görev süresinin sonuna kadar yetki verildi. Uygun bir tarihe ertelenmemesi ve yabancı hakem atanmaması halinde 2023 Süper Kupa müsabakasına çıkmamak veya 2023 Süper Kupa maçına U19 Takımı ile çıkmak. Önümüzdeki sezondan itibaren 2 sezon Türkiye Kupası'na katılmamak veya önümüzdeki 2 sezon U19 Takımı ile katılmak. Türkiye'de futbol faaliyetleriyle ilgili kararlardan bağımsız olarak her halükarda yurt dışı yapılanması hususlarında gerekli yol haritasını belirlemek ve hayata geçirmek. Futbol paydaşları dışında yapılan müdahaleler ile Türk futbolunun geldiği ve sürdürülemez nokta itibarıyla UEFA ve FIFA'nın ilgili kurullarına gerekli aksiyonların alınması için başvuruda bulunmak.

"2011 Süper Kupası'nı en kısa sürede oynayarak hakkımızı gasp edenlerden almamız isteniyor. Yayın havuzunda çıkalım isteniyor, keşke çıkabilsek. 3 katı gelir sağlayabiliriz ama kanunen sıkı sıkıya bağlanmış bir durum. Mümkün değil."

"Maçlara da U-19'la çıkmanın bir esprisi yok. O yüzden Dzeko'ya, Tadic'e, Mert Hakan'a sesleniyorum: Sahaya çıkın, ne yapacaksanız yapın ve şampiyonluğu bize getirin."

"2 Nisan akşamına kadar Urfa seyahat planı yapmayın, bilet almayın diye. En sonunda 2 Nisan gecesindeyim. Aynı çağrıyı yine yapıyorum. Urfa'ya seyahat planı yapmayın, Süper Kupa biletlerini rezerve etmeyin."



"İki opsiyonumuz var, biri Süper Kupa maçına hiç çıkmamak birisi ise U19 ile çıkmak. Yaptığımız görüşmelerde radikal bir karar alınacaksa Süper Kupa ile başlanmalı dendi. Ben buna arkadaşlarımla beraber sonuna kadar katılıyorum. İlkesel sebeplerle katılıyorum. Ülke puanı, vatan millet sakarya diyeceksin, helal olsun diyeceksin, ondan sonra da 'rakibiniz kabul etmedi' diyeceksin."

"Karagümrük maçını tarihini değiştirelim diyeceksin, Karagümrük kabul etmezse ne olur diyoruz, hallederiz diyorlar. Karagümrük'ü hallediyorsunuz, Galatasaray'ı halledemiyorsunuz öyle mi! Sen buranın amirisin, vereceksiniz kararı geçeceksiniz. 15 Mart'a kadar Süper Kupa tarihini bekleseydiniz. Lanetli midir nedir bu Süper Kupa, bir türlü dikiş tutturamadı. Avrupa'da oynayan, rakibimiz olan takımların federasyonları takvimi değiştirecek, bizim federasyonumuz vatan millet derken Süper Kupa tarihini değiştirmeyerek Fenerbahçe'nin hem şampiyonluk hem Avrupa yoluna taş koyacak. Çıkmayalım diyen o kadar çok insan var ki!"

"Bir karar vermeliyiz, Süper Kupa maçına hiç çıkmama veya U19'la çıkma. Süper Kupa'ya çıkmazsan Türkiye Kupası ve Süper Kupa'ya katılamama. Yöneticilere 1-3 yıl hak mahrumiyeti, bizi yakalamışken bırakmazlar. Mali açıdan çok büyük bir bedeli var mı, bilmiyoruz. Geliri yok, onu biliyoruz. Bütün organizasyon için yapılan masrafları karşılamak zorundayız."

"SÜPER KUPA MAÇINA U19 İLE ÇIKMA OPSİYONUNU SİZLERE SORACAĞIZ!"

"Önümüzdeki sene Türkiye Kupası'na katılmama, sizlere soracağımız üçüncü opsiyon. En az 2 sezon Türkiye Kupası'na katılmama düşüncesindeyiz."



Ligden çekilme opsiyonunu bir sonraki genel kurulumuza kadar masadan kaldırıyoruz

"Kulübümüz, tamamen kendi inisiyatifiyle alt lige düştüğü takdirde bu stadyum daha da fazla dolacaktır. Bu tepkiyi göstermek için."

"UEFA'dan gayriresmi bir görüş aldık. 'Ligden çekildik, hiç puan alamadık. İkinciliğimiz garanti, Avrupa'da oynayabilir miyiz?' dedik. Bize 'Tamamen federasyonunuzun kararı.' dediler. Yaşadıklarımıza bakınca, başkalarına hiçbir şey yapmayıp bize her şeyi yapan bir federasyon varken bu durumda Avrupa'ya yollamayabilirler."

"Futbol faaliyetlerini askıya almayı şu an hiç ama hiç değerlendirmiyoruz çünkü bu konuda hazırlıklı olmamız gerek. Nasıl hazırlıklı olmamız gerek, yurtdışında bir yapılanmamız olması demek. Faaliyetleri durdurmak amatör liglerden başlamak demek. Bir nebze aşarız, sonra da bir kulüple birleşiriz. Daha önce olduk."

Ali Koç: "Size genel görüşleri söyledim. Şimdi YDK, eski yönetim kurulu üyeleri, gelen mektuplardan gelen görüşleri özetleyeceğim. En çok ağır basan görüş 'Ligden çekileceğimize faaliyetleri donduralım, neden bir alt lige düşüp aynı tiyatronun figüranı olalım?' diyenler oldu. 'Lige genç takımla çıkalım, Avrupa'ya A takımla çıkalım' görüşü oldu."

En uç opsiyonlardan biri olan ligden çekilme. Hepinizi anlıyorum. "Bu tiyatronun figüranı olmayalım" diyorsunuz. En başta da ben söylüyorum. Ama figüran olmamakla meydanı boş bırakmak arasındaki dengeyi de iyi düşünmemiz gerekiyor.

"Takımımızla konuşmaya gittik. Kaptanlar söz aldı, hocamız söz aldı. Onlar Trabzon'dan müthiş bir kenetlenmeyle geldiler. Gözlerimin içine bakıp 'Sonuna kadar emeğimizle, terimizle, kanımızla mücadele etmek istiyoruz. Şampiyon olacağız.' dediler."

Ali Koç: "Bu genel kurul kararını almak zorundaydık! Bir gece önce gördüklerimiz, yaşadıklarımız ve bundan sonra bize yaşatacaklarını tahmin ettiğimiz için. En kısa zamanda genel kurulu toplayıp Fenerbahçe'nin bir ve yekvücut olduğunu gösterip gerekli adımları atmak için, en iyi kararın genel kurula gitmek olduğuna karar verdik. Bu süreçte öfkeyle, heyecanla, kızgınlıkla, düşünmeden, taşınmadan burada sizlerin huzuruna çıkmadık."

Ali Koç: Ben ve arkadaşlarım, hem dik dururuz hem eğilmeyiz. Önemli olan bizlere bunları yapanlar en büyük gücü, son yıllarda Fenerbahçe camiasının eskisi gibi kenetlenememesinden alıyorlar. İçimizde çok fazla çatlak ses olmasından alıyorlar. Artık bizler de fabrika ayarlarımıza dönmeliyiz.

"2 alternatifimiz var. 1'i hiçbir şey yapmamak. 1'i de futbol faaliyetlerini askıya almak. Ligden çekilme, başka kupalara katılmama vs. vs. Artık hiçbir şey yapmamaktansa bundan sonraki süreçte itiraz bayraklarını kaldırarak her gün ölmektense bir kere ölmeyi daha bir yol olacağını düşünerek sizlerin huzurunuza çıktık."

Buraya kadar gelip haksızlığa karşı isyanınızı gösterdiğiniz için bana hayatımın en büyük gururunu yaşattınız. Fenerbahçe'nin tek başına da kalsa dimdik ayakta duracağının en güzel ifadesi de bu topluluktur. Sizin başkanınız olmaktan iftihar ediyorum.

"Bu sezon dahil son 5 sezonda en çok puan toplayan 5 takımdan sadece Fenerbahçe'nin şampiyonluğu yok. Son 10 sezonda Fenerbahçe ile Galatasaray aynı puanı almış. Bu 10 senede Galatasaray 4, Beşiktaş 3, Başakşehir 1, Trabzonspor 1 olmak üzere şampiyonluklar paylaşılmış. Son 5 senede puan olarak öndeyiz, 10 senede ise denk puanla tepedeyiz. Bu istatistikler gösteriyor ki Fenerbahçe'nin son 10 senedir şampiyon olmaması sportif nedenlerle açıklanması mümkün değildir. Hayatın olağan akışına terstir."

"Biraz evvel izlediğimiz videomuz, eminim benim gibi hepimizin duygulanmasına hatta ileri gideyim öfkelenmesine neden olmuştur. Bu gördüklerimiz yaşadıklarımızın bir kısmı, hepsine zaman yetmez."

"Şampiyonluk yarışımıza ilk taş koymayı Pendikspor maçında denediler. Orada hedefe ulaşamadılar. Batshuayi'nin son dakikada golünün gelmesiyle birlikte Trabzonspor maçında da şampiyonluk yarışımıza engel koyamadılar. Sanmayın ki teşebbüs etmeye devam etmeyecekler. Biz oraya gidiyoruz, yönetimler ve oyuncular arasında sıkıntı yok. Maç 2-0 gidiyor. Böyle gerginlik, böyle olaylar daha yakın zamanda başka bir İstanbul takımına 5-1 yenildikten sonraki görüntüler... Hayret verici."

"Fenerbahçe'nin ülkesi ve vatanı için duruşu kurulduğundan beri apaçık ortadayken. Bu maçın ardından TFF'den veya herhangi bir futbol paydaşından kamuoyunda bir geçmiş olsun mesajı gelmemesi son derece manidar ama bir o kadar da derin anlam taşımaktadır."

"TFF'miz. TFF'miz diyoruz çünkü bizim TFF'miz. Onların anlayışına göre oyuncularımız kaçmalıymış. Kaçsalarmış fazla güç kullanmak zorunda kalmazlarmış ve bütün bunlar yaşanmazmış. Herhalde futbolcularımızın uslu uslu dayak yemelerini bekliyorlardı. Armamızı kahramanca temsil ettiler orada."

Ali Koç: "Biz bu maçtan beri yurtdışıyla temas halindeyiz. Niye temas halindeyiz çünkü başımıza gelecekleri bildiğimiz için. Gözlemciler hatta yabancı gözlemciler hakeme tam puan vermişlerdir. Bizim temasta olduğumuz gözlemci uzmanlar, "Bu Avrupa'da olsa hakemin lisansı iptal olur" diyorlar ama TFF'nin getirdiği neredeyse tam puan vermiş!"

Ali Koç: "Yüzlerce kişi futbolcularımıza saldırmak için sahaya girmiş ve 12 kişi tutuklanmış ve sadece 5 kişi gözaltındadır. Ancak buna mukabil, meşru müdafaa yapan futbolcularımız ve çalışanlarımız disiplin kuruluna sevk edilmişlerdir. Trabzonspor maçı çoğu zaman gergin geçer ama bu maçta hiç görmediğimiz kadar cisimler sahaya atılmıştır. Her dakika gerginlik artmıştır.

Ali Koç: "Rakiplerimizden bir tanesi var. Lugattaki kelimeleri insan versiyonu olsa, yalanın insan versiyonu olurdu. Terbiyesiz! Utanmadan televizyona çıkıyor. Trabzon'da yaşanan olaylar için sadece 'olmamalıydı' diyerek 15 dakika bizim futbolcularımıza nasıl ceza verilmesi gerektiğini yarım aklıyla satır arası mesajlarla vermeye çalışıyor. Fenerbahçe seni de not etti. Sen camianda 3-5 gün popüler olabilirsin bu söylediklerinden dolayı ama her gece yatarken bizi düşün. Özellikle de benim başkanlığım bitince."

"ORGANİZE VE PLANLI!"



Ali Koç: "Trabzonspor maçında yaşadıklarımıza değinmek istiyorum. Bu bardağı taşıran son damla olmuştur. Maç sonrasında yaşananlar organize ve planlı bir şekilde gerçekleşmiştir. Bu herhangi bir futbol maçında yaşanan olaylardan ibaret değildir."

"20 YILDIR HAKSIZLIKLARA MARUZ BIRAKILDIK"-

Ali Koç: "Biz camia olarak bana göre akıl almaz bir sabır gösterdik. Sağduyu ile yıllarca bize yapılan haksızlıkları haykırdık. Ülkemizi planlı bir şekilde, daha önce de yaptıkları gibi futbol üzerinden kaosa sürüklemeye çalışanlar var dedik ve diyoruz ancak ne sesimizi duyan var ne utanan ne sıkılan! Kısacası dünyanın hiçbir ülkesinde yaşanmamış, yaşanmayacak ve yaşanmasına izin verilmeyecek anormalliklere ve haksızlıklara 20 yıldır maruz bırakıldık. Bu duruma tepki göstermemek, hayatın olağan akışına aykırı. Onun için bugün buradayız."

"Yaşananlar sadece bu camianın fertlerini değil, biraz vicdanı olan herkesi rahatsız edecek durumdadır. Burada olmamızın sebebi sadece o maçta yaşananlar değil, çok ama çok daha fazlasıdır. Son maçta kaybettiğimiz şampiyonluk, sözde şike kumpasları, otobüsümüzün kurşunlanması, kirli ittifaklarla şampiyonluklarımızın çalınması, standart dışı hakem yönetimleri, TFF ve kurullarının çifte standart yaptırımları, başarı için her yol mübahtır anlayışıyla kin ve nefret kusan bazı rakipler, ama daha da önemlisi bunlara müsamaha gösterenler. İçinde bulunduğumuz kısır döngü bize artık yeter dedirtti. Gerçek bir yeter. Bildiğiniz yeterlerden değil."

"BİR KEZ DAHA EMEKLERİMİZ ÇALINMAYA TEŞEBBÜS EDİLMİŞTİR"

"Bir kez daha planlı ve organize zorbalıkla şampiyonluğumuz elimizden alınmaya, emeklerimiz çalınmaya teşebbüs edilmiştir. Korkarım ki bu teşebbüsler sezon sonuna kadar devam edecektir."

"Olağanüstü bir kongreye, olağanüstü olağanüstü olağanüstü katılım. İşimiz çok, anlatacağımız ve konuşacaklar çok. Olağanüstü diyorum, Olağanüstü Genel Kurul olduğu için değil. Mübarek Ramazan ayında çok kısa süre içinde tribünleri bu şekilde doldurmanız olağanüstü. Bu sayıyı yakalayamamamızı isteyen düşmanlarımız vardı. Bu katılımla düşmanı, trolleri boşa çıkardınız. Helal olsun size."

"Değerli kongre üyelerimiz, Türkiye'nin en büyük ailesi Fenerbahçe'nin sevgili mensupları, karşımda gördüğüm pankartlar beni ve arkadaşlarımı duygulandırdınız. Zaten dik durduk, eğilmedik sıkıntı buradan doğuyor. Teşekkür ediyorum, bence pankartı kaldıralım. Tüylerim diken diken oluyor"

Acun Ilıcalı: "Hepimiz için tarihi bir gün yaşıyoruz. Burada, bu kalabalığı toplayabilmek, böyle bir kalabalığın burada olması gurur verici bir tablo. Fenerbahçeli olduğum için bir kez daha gurur duyuyorum. Herkesin eline, ayağına sağlık. İyi ki varsınız. Ülkemizde biliyorsunuz, ciddi bir futbol kaosu yaşanıyor. Yurtdışında insanların futboldan eğlendiğini, ülkemizde acı çektiğini görüyoruz. Biz neden acı çekiyoruz. Şu anda yaşadığımız ortamın nedeni ne? Ben uzun süre düşündükten sonra, ortamı da izledikten sonra, tek bir kelime söyleyeceğim, o kelime bu kaosun sebebi, adalet. Nasıl bir ülkede hakimler adaleti sağlıyorsa, spor dünyasında da hakemler adaleti sağlar. Aylardır söylediğim yabancı hakem, son bir ayda tescillendi. Adaletin olmadığı, hakemlerin de bu görevi yapabilecek durumda olmadıklarını bizlere gösterdiler."