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Mehmet Demirkol: Kovarak yolladığınız Umut Bulut şu an Galatasaray'da ilk 11'de oynar

Şampiyonlar Ligi'nde Schalke'ye deplasmanda 2-0 yenilen Galatasaray'ı spor yorumcusu Mehmet Demirkol canlı yayında değerlendirdi.

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Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda Schalke'ye 2-0 mağlup oldu. Spor yorumcusu Mehmet Demirkol canlı yayında mücadeleyi değerlendirdi.

"Kovarak yolladığın Umut..."

"Galatasaray'ın ciddi bir santrfor eksiği var. Drogba, Burak vardı forvette dedik ama onları geçtim şu anda Kayseri'deki Umut Bulut olsa bile olur. Galatasaray'ın devre arasında en az 2 oyuncuya ihtiyacı var. Umut Bulut şu anda Galatasaray'da oynar. Kovarak yolladığın oyuncu, şu anda Galatasaray'da 11 oyuncusu olarak oynar."

“3 günde nereden nereye geldik”

"Cuma günü derbide oley, oley çekiliyor, 5 mi, 6 mı olacak derken, bir anda beraberlik oluyor ve korkunç bir travma oluyor. Sonra bugün ile birlikte, 3 günde nereden nereye geldik."

"Feghouli bu maçta da kullanılamayacaksa..."

"Oyuncu almak lazım ama önce de oyuncu boşaltmak lazım. Feghouli bu maçta da kullanılamayacaksa, hele de o kontratla tutulmasının anlamı yok."

"Maçın yıldızı yok"

"Maçın yıldızı kim diye sorsak, iki takımdan da bir yıldız söyleyemeyiz. Yıldız oyuncu arayışı olsa, Konoplyanka oynardı zaten."

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