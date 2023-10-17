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Spor

Capello: Ronaldo'ya kilo ver dedim, kilo aldı

İtalyan efsane teknik direktör Fabio Capello, Madrid devini çalıştırdığı dönemle ilgili ilginç açıklamalar yaptı.

17 Ekim 2023 Salı 16:42 - Güncelleme:
Capello: Ronaldo'ya kilo ver dedim, kilo aldı
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İtalya'nın efsane teknik direktörlerinden Fabio Capello Real Madrid'i çalıştırdığı dönemle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

"RONALDO'YA 'KİLO VER' DEDİM"

Ronaldo Nazario ile ilgili de konuşan Capello, "Ronaldo, 2002 Dünya Kupası'nda 82 kiloydu. Real Madrid'e geldiğinde biraz kilo almıştı. 'Kilo ver' dedim, 92.5 kiloya çıktı." ifadelerini kullandı.

Real Madrid'i çalıştırdığı dönemde Cassano ile sorun yaşadığını itiraf eden deneyim futbola adamı, "Cassano ile kavga ettiğimiz doğru. Her maç öncesi patates kızartması istiyordu, bu benim için kabul edilemezdi. Ondan çok aşçıya kızdım. Cassano benim en büyük pişmanlığım. Çünkü onu olabileceği harika bir oyuncuya dönüştüremedim. Çok çalışsam da bunu başaramadım." açıklamasını yaptı.

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