Carlo Ancelotti: Arda Güler gibisini görmedim

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Arda Güler'in 4-2 kazanılan Granada maçında yarı sahadan çektiği ve direkten dönen şutu değerlendirdi.

"ONUN GİBİSİNİ GÖRMEDİM"

Arda'nın büyük bir yetenek olduğunu söyleyen Ancelotti, "Arda Güler çok büyük bir yetenek, sadece büyük bir oyuncu böyle bir şutu düşünebilir. 19 yaşında olup da kendine bu kadar güvenen bir oyuncu hiç görmedim." ifadelerini kullandı.

����Arda Güler orta sahadan vurdu, İspanya ayaklandı! pic.twitter.com/rL9Ix6JQji — Star Spor (@Star_Spor) March 16, 2024

"BİZİM İÇİN O ŞUT BİR GOL"

Sözlerine devam eden Ancelotti, "Arda'nın o şutunun kaleye girip girmemesi önemli değil, bizim nazarımızda o şut bir gol" dedi.