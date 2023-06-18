Carlo Ancelotti, Brezilya Milli Takımı'nın başına geçiyor

Haziran ayının sonunda Real Madrid'in hocası Carlo Ancelotti'nin Brezilya Milli Takımı'nın başına geçeceği iddia edildi.

Brezilya basınından Globo, Milli Takım'ın başına Carlo Ancelotti'nin geçeceğini duyurdu. İtalyan teknik adamın Brezilya'nın başına geçeceği tarihin ise Haziran ayının sonu yani 30'unda gerçekleşeceği ifade edildi.

Real Madrid ile sözleşmesi 2024 yazında sona erecek olan İtalyan teknik adamın İspanyol ekibiyle kontratı bitene kadar Brezilya'yı geçici teknik direktörün çalıştırması bekleniyor. Ancelotti'nin Real Madrid yönetimini ikna etmesi durumunda ise 30 Haziran'dan itibaren İtalyan hocanın yeni takımında göreve başlayacağı belirtiliyor.

Dünya Kupası sonrası Tite'nin görevinden ayrılması sonrası Brezilya teknik direktörlüğü için Jorge Jesus'un yanı sıra Pep Guardiola gibi isimlerin de adı geçmişti.