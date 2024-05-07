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Spor

Carlo Ancelotti: Kendimize güveniyoruz çünkü biz Real Madrid'iz

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Şampiyonlar Ligi'nde oynayacakları Bayern Münih maçı öncesinde konuştu.

7 Mayıs 2024 Salı 18:41 - Güncelleme:
Carlo Ancelotti: Kendimize güveniyoruz çünkü biz Real Madrid'iz
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Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçında Bayern Münih ile oynayacakları maç öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

İtalyan teknik adam, "Her zaman kendimize güveniyoruz çünkü biz Real Madrid'iz. Takım bu sezon iyi iş çıkardı." dedi.

Bayern Münih'e saygı duyduklarını belirten Ancelotti, "Real Madrid ve Bayern Münih, birbirine çok benzeyen iki takım. Bayern'e saygı duyuyoruz, ilk maçta bizden daha iyiydiler. Elimizden gelenin en iyisini yapmak zorundayız. Bir final daha oynama şansımız var. Yarı finallerin zor olduğunu biliyoruz ama biz buna hazırız." ifadelerini kullandı.

Real Madrid ile Bayern Münih, Şampiyonlar Ligi yarı final turunun rövanş maçında 8 Mayıs Çarşamba günü İspanya'da karşı karşıya gelecek. İki takım arasında Almanya'da oynanan ilk maç 2-2 sona ermişti.

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