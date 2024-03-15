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Spor

Carlo Ancelotti: Manchester City'den intikam almak gibi bir düşüncemiz yok

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde eşleştikleri Manchester City kurasını değerlendirdi.

15 Mart 2024 Cuma 21:49 - Güncelleme:
Carlo Ancelotti: Manchester City'den intikam almak gibi bir düşüncemiz yok
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Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Şampiyonlar Ligi'nde eşleştikleri Manchester City için konuştu.

Carlo Ancelotti yaptığı açıklamada, "Amacımız Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak. Eğer bunu istiyorsak en iyi takımları yenmemiz gerekiyor." dedi.

"DIAZ BİZİM İÇİN ÖNEMLİ"

Diaz'ın Fas Milli Takımı'nı seçmesiyle ilgili Ancelotti, "Brahim Diaz, Real Madrid için çok önemli bir oyuncu. Fas Milli Takımı'nı seçmesini doğru buluyorum. Çok iyi işler yapan bir takım." ifadelerini kullandı.

Ancelotti, "Kendimizi her zamankinden daha iyi hissediyoruz. La Liga'da iyi bir konumdayız. Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finaldeyiz ve Courtois ile Militao geri döndü. Açıkçası ben iyimserim." sözlerini sarf etti.

"İNTİKAM DÜŞÜNCEMİZ YOK"

Manchester City ile ilgili İtalyan çalıştırıcı, "Manchester City'den intikam almak gibi bir düşüncemiz yok. Bunu sadece bizi yarı finale götürecek bir çeyrek final eşleşmesi olarak görüyoruz." dedi.

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