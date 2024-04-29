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Spor

Carlo Ancelotti: Manchester City'yi eleyeceğimizi kimse tahmin etmiyordu

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Bayern Münih ile oynayacakları maç öncesinde açıklamalarda bulundu.

29 Nisan 2024 Pazartesi 20:21 - Güncelleme:
Carlo Ancelotti: Manchester City'yi eleyeceğimizi kimse tahmin etmiyordu
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Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Bayern Münih ile oynayacakları yarı final maçı öncesi konuştu.

Carlo Ancelotti yaptığı açıklamada, "Bayern Münih çok güçlü bir rakip. Yarı finalde olduğumuz için çok mutluyuz. Sanırım bizim Manchester City'yi eleyeceğimizi pek kimse tahmin etmiyordu. Amacımız bir final daha oynamak." dedi.

"DEVLER LİGİ'NDE ÇOK İYİLER"

Başarılı teknik adam, "Bayern Münih'e büyük saygı duyuyoruz. Arsenal'e karşı muhteşem performans sergilediler. Biz bu maçlara bakıyoruz, Bundesliga'da aldıkları sonuçlara değil. Şampiyonlar Ligi geçmişleri çok iyi." ifadelerini kullandı.

Ferland Mendy ve Alphonso Davies ile ilgili sorulan soruya İtalyan çalıştırıcı, "Mendy çok çabuk iyileşti ve Bayern'e karşı oynamaya hazır. Davies'e gelince, rakip futbolcular hakkında konuşmuyorum." diye konuştu.

TUCHEL İÇİN AÇIKLAMA

Carlo Ancelotti ayrıca, "Thomas Tuchel çok iyi bir teknik direktör. Ona büyük saygı duyuyorum." dedi.

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