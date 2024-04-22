Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, 3-2 kazanılan Barcelona maçının ardından konuştu.

Ancelotti, maçı değerlendirerek, 'Maçın en iyi kısmı son dakikalardı (Gülerek). Jude Bellingham'ın golündeki kutlama muhteşemdi. Oyuncularımla gurur duyuyorum.' dedi.

Bellingham'ın golünü yorumlayan Carlo Ancelotti, "Son bölümde Jude Bellingham'ın golüne dikkat çekmek isterim! Enerjimizin son damlasıyla gol atmayı başardık, unutulmaz bir haftaydı." ifadelerini kullandı.

Deneyimli teknik adam, Barcelona teknik direktörü Xavi'nin maç sonu sözleriyle ilgili de konuşarak, "Xavi mi? Xavi'nin ne düşündüğü hakkında yorum yapmak istemiyorum... Her iki takım için de güzel anların yaşandığı, sonunda enerjimizin son damlasıyla kazanmayı başardığımız maç hakkında konuşmak istiyorum." sözlerini sarf etti.

Lucas Vazquez'in performansını yorumlayan Ancelotti, "Lucas Vazquez? Çok önemli bir oyuncu. Seviyesi çok yüksek. Dünyanın en iyilerinden biri olan Carvajal ile yarışıyor. Dani oynayabilirdi ama Lucas çok iyi bir formda." değerlendirmesinde bulundu.

Maç içinde Lunin'in çizgi üstünde kurtardığı ve gol olup olmadığıyla ilgili çok konuşulan pozisyon için Ancelotti, "O pozisyonun gol olmadığını düşünüyorum." yorumunu yaptı.

Ancelotti, Arda Güler sorusuna da cevap vererek 'Arda Güler kısa süre içerisinde oynayacağımız maçlarda süreler alacak." şeklinde konuştu.

İtalyan teknik adam, bir muhabirin dile getirdiği, "Arda Güler takımla birlikte sevinmedi." cümlesine, "Görmedim. Her şeyi sakince değerlendirmeliyiz." cevabını verdi.