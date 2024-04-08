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  • Carlo Ancelotti'den Arda Güler'e çarpıcı sözler! ''Kadro kuramıyorum''
Spor

Carlo Ancelotti'den Arda Güler'e çarpıcı sözler! ''Kadro kuramıyorum''

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Şampiyonlar Ligi'nde oynayacakları Manchester City maçından önce konuştu. Ancelotti, Arda Güler ve Luka Modrid hakkında çarpıcı sözler söyledi.

8 Nisan 2024 Pazartesi 21:47 - Güncelleme:
Carlo Ancelotti'den Arda Güler'e çarpıcı sözler! ''Kadro kuramıyorum''
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Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final ilk maçında yarın gece Manchester City'yi konuk edecek.

Kritik mücadele öncesinde İspanyol basınından ilginç bir haber geldi.

Defensa Central'de yer alan habere göre Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, antrenmanı durdurup Arda Güler ve Luka Modric hakkında ilginç şeyler söyledi.

CARLO ANCELOTTİ NE DEDİ?

İdmanda bir pozisyonda Luka Modric ve Arda Güler'in harika pas organizasyonu gerçekleşti.

Bunun üzerine İtalyan teknik adam antrenmanı durdurdu. Bu esnada takım, bu ikinin harika paslaşmasını alkışladı.

Carlo Ancelotti'nin ise, "Bunlar benim kadro kurmamı zorlaştırıyor!" diyerek hem Arda Güler'e hem de Luka Modric'e övgü yağdırdı.

ARDA GÜLER'İN 2023-24 SEZONU PERFORMANSI

Fenerbahçe'nin eski yıldızı, bu sezon Real Madrid formasıyla şu ana kadar tüm kulvarlarda toplam yedi maça çıktı.

Arda Güler söz konusu yedi karşılaşmada 1 gol atarken henüz asist yapamadı.

A Milli Takım'ın yıldızı, Real Madrid formasıyla şu ana kadar toplamda 98 dakika sahada kaldı.

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