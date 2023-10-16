Carlo Ancelotti'den şaşırtan Brezilya yanıtı

Brezilya Futbol Federasyonu Başkanı Ednaldo Rodrigues ise daha önce yaptığı açıklamada Carlo Ancelotti'nin 2024 Copa Amerika'dan itibaren Brezilya Milli Takımı'nın başına geçeceğini söylemişti.

ANCELOTTİ, KATILDIĞI BİR PROGRAMDA AÇIKLAMALARDA BULUNDU



İtalya Serie A'daki şampiyonluk yarışıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Ancelotti, Brezilya Milli Takımı'na ilişkin de konuştu.

Serie A'yla ilgili İtalyan antrenör, "Milan, deneyimli oyuncuların yanı sıra önemli genç oyuncıları da kadrosuna katarak mükemmel bir transfer dönemi geçirdi. Avrupa'da iyi durumdalar. Juventus'un da lig yarışına dahil edilmesi gerekiyor çünkü Avrupa'da yoklar. Aynı şekilde Napoli'nin de yarışta." dedi.

"BUNLARIN HEPSİ DEDİKODU"



Real Madrid'den sezon sonu ayrılıp Brezilya Milli Takımı'nın başına geçeceğiyle ilgili soruyu yanıtlayan Ancelotti, henüz resmi bir şeyin olmadığını söyledi.

Ancelotti açıklamasında, "Brezilya Milli Takımı mı? Bunların hepsi şu anda dedikodu. Real Madrid'de mutluyum. Sezona iyi başladık ve umarım en iyi şekilde bitiririz." ifadelerini kullandı.

BREZİLYA FUTBOL FEDERASYONU BAŞKANI NE DEMİŞTİ?



Brezilya Futbol Federasyonu Başkanı Ednaldo Rodrigues, temmuz ayında Carlo Ancelotti'nin 2024 Copa Amerika'dan itibaren Brezilya Milli Takımı'nın başına geçeceğini açıklamıştı.

Rodrigues, Fluminense'nin teknik direktörü Fernando Diniz'in bir yıllığına geçici olarak milli takımı çalıştıracağını açıklarken, Ancelotti'nin de gelecek yıldan itibaren Brezilya'nın başına geçeceğini söylemişti.