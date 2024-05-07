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Spor

Carlo Ancelottin'nin Arda Güler için planı belli oldu

Şampiyonlar Ligi yarı final rövanşında Bayern Münih ile karşılaşacak olan Real Madrid'de teknik direktör Carlo Ancelotti, Arda Güler için kararını verdi.

7 Mayıs 2024 Salı 15:36 - Güncelleme:
Carlo Ancelottin'nin Arda Güler için planı belli oldu
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UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçında yarın Bayern Münih'i konuk edecek Real Madrid'de teknik direktör Carlo Ancelotti, zorlu mücadele öncesi genç oyuncusu Arda Güler ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Real'in LaLiga'da oynadığı son iki maçta (Real Sociedad ve Cadiz) ilk 11'de yer alan ve 1 gol atan Arda, Bayern maçı öncesinde Ancelotti'nin önemli bir kozu haline geldi.

Defensa Central'in haberine göre; İtalyan teknik adam, kalitesine son derece güvendiği genç yetenekle özel bir konuşma yaptı ve Türk futbolcuya dev maçta ilk 11'de olmasa bile sonradan görev verebileceğinin sinyallerini verdi.

Haberde Ancelotti'nin Arda Güler'e "hazır ol" talimatı verdiği ve "İkinci yarıda veya uzatmalarda sana ihtiyacım olabilir" dediği ileri sürüldü. Arda'nın maçın gidişatına göre Bayern Münih maçında süre alması bekleniyor.

19 yaşındaki futbolcunun da hocasının bu sözlerini olumlu karşıladığı ve karşılaşmada görev almak için sabırsızlandığı ifade edildi.

Bu arada haber detayında Arda Güler'in son dönemdeki performansından övgüyle bahsedilerek "Türk futbolcu maç dinamiğine girmiş durumda. Sahaya her adım attığında muazzam kalitesinin ipuçlarını bırakıyor." yorumu yapıldı.

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