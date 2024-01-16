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Spor

Carlos Alcaraz ve Elena Rybakina Avustralya Açık'ta ikinci tura yükseldi

Avustralya Açık'ta, tek erkeklerde Richard Gasquet'i 3-0 yenen Carlos Alcaraz ile tek kadınlarda Karolina Pliskova'yı 6-4 yenen Elena Rybakina ikinci tura yükseldi.

AA16 Ocak 2024 Salı 16:48 - Güncelleme:
Carlos Alcaraz ve Elena Rybakina Avustralya Açık'ta ikinci tura yükseldi
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Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta, tek erkeklerde 2 numaralı seribaşı İspanyol Carlos Alcaraz ile tek kadınlarda 3 numaralı seribaşı Kazak Elena Rybakina ikinci tura çıktı.

Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın üçüncü gününde akşam seansı maçları oynandı.

Kariyerinde iki grand slam şampiyonluğu bulunan 20 yaşındaki Alcaraz, ilk turda dünya klasmanının 76 numarası Fransız Richard Gasquet ile karşılaştı.

Rakibini 7-6, 6-1 ve 6-2'lik setlerle 3-0 yenen Alcaraz, ikinci turda İtalyan Lorenzo Sonego ile eşleşti.

6 numaralı seribaşı Alman Alexander Zverev, vatandaşı Dominik Koepfer'i 4-6, 6-3, 7-6 ve 6-3'lük setlerle 3-1 mağlup etti.

RYBAKİNA VE PEGULA ZORLANMADI

2022 Wimbledon şampiyonu ve turnuvada geçen yılın finalisti Kazak Elena Rybakina, ilk turda karşılaştığı dünya klasmanının 37 numarası Çek Karolina Pliskova'yı 7-6 ve 6-4'lük setlerle eledi.

5 numaralı seribaşı ABD'li Jessica Pegula da elemelerden gelen Kanadalı Rebecca Marino'yu 6-2 ve 6-4'lük setlerle turnuva dışında bıraktı.

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