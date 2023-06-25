Carlos Alcaraz yeniden 1 numara

Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) 500 turnuvası Queen's Club'ta tek erkekler kategorisinde yarışan İspanyol tenisçi Carlos Alcaraz şampiyon oldu.

İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen turnuvada 20 yaşındaki tenisçi, finalde Avustralyalı raket Alex de Minaur'a karşı 6-4 ve 6-4'lük setlerle kazandığı şampiyonlukla tek erkeklerde dünya bir numarası pozisyonuna yeniden yükseldi.

WİMBELDON'A 1 NUMARA OLARAK GİDECEK

İspanyol tenisçi, dünya sıralamasında Sırp raket Novak Djokovic'i geçerek 3 Temmuz'da başlayacak grand slam turnuvası Wimbledon'da tek erkeklerde dünya 1 numarası olarak mücadele edecek.