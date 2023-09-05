Carlos Alcaraz, Amerika Açık'ta çeyrek finale yükseldi

New York kentinde düzenlenen turnuvaya, 8. gün sabah seansındaki maçlarla devam edildi.

Tek erkeklerde son şampiyon Alcaraz, dünya 61 numarası Arnaldi ile oynadığı 4. tur karşılaşmasını 6-3, 6-3 ve 6-4'lük setlerle 3-0 kazandı.

Andrey Rublev (8 numaralı seribaşı) de klasmanın 123. sırasındaki Jack Draper'ı 3-1 (6-3, 3-6, 6-3, 6-4) yenerek son 8 isim arasına girdi.

KEYS VE VONDROUSOVA ÇEYREK FİNALDE



Tek kadınlarda 2017 finalisti Madison Keys (17), maç öncesi favori olarak gösterilen Jessica Pegula'yı (3) eledi. Keys, yalnızca bir saat süren maçı 2-0 (6-1, 6-3) kazanarak çeyrek finalist oldu.

Wimbledon şampiyonu Marketa Vondrousova (9) ise dünya sıralamasının 59. basamağındaki Peyton Stearns karşısında ilk seti 7-6 kaybetmesine rağmen sonraki setleri 6-3 ve 6-2 alarak ABD Açık'ta ilk kez çeyrek finale çıktı.