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Spor

Carlos Alcaraz, Amerika Açık'ta çeyrek finale yükseldi

Sezonun son Grand Slam tenis turnuvası ABD Açık'ta erkeklerin 1 numaralı seribaşı Carlos Alcaraz, Matteo Arnaldi'yi 3-0 yenerek adını çeyrek finale yazdırdı.

AA5 Eylül 2023 Salı 00:26 - Güncelleme:
Carlos Alcaraz, Amerika Açık'ta çeyrek finale yükseldi
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New York kentinde düzenlenen turnuvaya, 8. gün sabah seansındaki maçlarla devam edildi.

Tek erkeklerde son şampiyon Alcaraz, dünya 61 numarası Arnaldi ile oynadığı 4. tur karşılaşmasını 6-3, 6-3 ve 6-4'lük setlerle 3-0 kazandı.

Andrey Rublev (8 numaralı seribaşı) de klasmanın 123. sırasındaki Jack Draper'ı 3-1 (6-3, 3-6, 6-3, 6-4) yenerek son 8 isim arasına girdi.

KEYS VE VONDROUSOVA ÇEYREK FİNALDE

Tek kadınlarda 2017 finalisti Madison Keys (17), maç öncesi favori olarak gösterilen Jessica Pegula'yı (3) eledi. Keys, yalnızca bir saat süren maçı 2-0 (6-1, 6-3) kazanarak çeyrek finalist oldu.

Wimbledon şampiyonu Marketa Vondrousova (9) ise dünya sıralamasının 59. basamağındaki Peyton Stearns karşısında ilk seti 7-6 kaybetmesine rağmen sonraki setleri 6-3 ve 6-2 alarak ABD Açık'ta ilk kez çeyrek finale çıktı.

  • ABD Açık
  • Tenis
  • Carlos Alcaraz

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