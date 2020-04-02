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Spor

Carlos Tevez: ''Futbolcuların şikayet etmemesi lazım''

Boca Juniors forması giyen tecrübeli oyuncu Carlos Tevez, kulüplerin ve futbolcuların maaşlarından feragat etmeleri gerektiği yönünde açıklamalarda bulundu.

02 Nisan 2020 Perşembe 22:30 - Güncelleme: 02 Nisan 2020 Perşembe 22:30
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Koronavirüs nedeniyle ekonomik olarak sorunlar yaşayan futbol dünyasında oyuncuların yaptıkları ve yapacakları fedakarlıklar sürekli gündeme gelirken, Boca Juniors forması giyen tecrübeli oyuncu Carlos Tevez flaş bir açıklamada bulundu.

"FUTBOLCULARIN ŞİKAYET ETMEMESİ LAZIM"

Arjantinli oyuncu, futbolcuların maaşlarından vazgeçebileceğini belirtirken, "Bir futbolcu, 1 yıl maaş almadan yaşayabilir. Biz, sabah 6'da çocuklarını evde bırakarak işe gidip, ailesini doyurmak için akşam 7'ye kadar çalışmak zorunda olan insanların yaşadığı zorluğu yaşamıyoruz. Futbolcuların şikayet etmemesi lazım" dedi.

Kulüplerin harekete geçmesi gerektiğini de vurgulayan Arjantinli yıldız, "Kulüpler oyuncuları, her sabah idmana gelmek yerine yardıma ihtiyacı olan insanlar için yönlendirmeli. Benim ailem iyi durumda, ben yardımcı olabilirim." ifadelerini kullandı.

(sporx)

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