Carlos Vinicius, Galatasaray'ı bekliyor

Galatasaray'da devre arasında İngiliz kulübü Fulham'dan kiralanan Carlos Vinicius, sarı-kırmızılı takımda çok mutlu.

Galatasaray'daki atmosferden etkilenen Brezilyalı golcünün, teklif gelmesi halinde takımda kalmak istediği öğrenildi. Okan Buruk da Sambacı'nın sorunsuz karakterinden ve görev verildiğinde elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışmasından çok memnun. Ancak şu ana kadar Vinicius'un bonservisiyle ilgili herhangi bir girişim olmadığı öğrenildi.

GALATASARAY'DAKİ PERFORMANSI

Galatasaray'a transferinden sonra şu ana kadar 12 resmi maçta süre bulan 29 yaşındaki futbolcu, 2 gol attı ve 1 asist yaptı.