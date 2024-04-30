İSTANBUL 18°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Nisan 2024 Salı / 22 Ramazan 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,3682
  • EURO
    34,6874
  • ALTIN
    2413.48
  • BIST100
    10083.2
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Carlos Vinicius, Galatasaray'ı bekliyor
Spor

Carlos Vinicius, Galatasaray'ı bekliyor

Galatasaray'ın ara transferde kiralık olarak kadrosuna kattığı ve takımda çok mutlu olan Carlos Vinicius, sarı-kırmızılı yönetimden hamle bekliyor.

Fanatik30 Nisan 2024 Salı 09:11 - Güncelleme:
Carlos Vinicius, Galatasaray'ı bekliyor
ABONE OL

Galatasaray'da devre arasında İngiliz kulübü Fulham'dan kiralanan Carlos Vinicius, sarı-kırmızılı takımda çok mutlu.

Galatasaray'daki atmosferden etkilenen Brezilyalı golcünün, teklif gelmesi halinde takımda kalmak istediği öğrenildi. Okan Buruk da Sambacı'nın sorunsuz karakterinden ve görev verildiğinde elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışmasından çok memnun. Ancak şu ana kadar Vinicius'un bonservisiyle ilgili herhangi bir girişim olmadığı öğrenildi.

GALATASARAY'DAKİ PERFORMANSI

Galatasaray'a transferinden sonra şu ana kadar 12 resmi maçta süre bulan 29 yaşındaki futbolcu, 2 gol attı ve 1 asist yaptı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.