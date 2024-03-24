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Spor

Carlos Vinicius için sürpriz gelişme!

Galatasaray'ın ara transfer döneminde Fulham'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Brezilyalı yıldız Carlos Vinicius için Süper Lig ekipleri temasa geçti.

Fanatik24 Mart 2024 Pazar 12:05 - Güncelleme:
Carlos Vinicius için sürpriz gelişme!
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Yeni sezonun kadrosu adına çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da kadrodaki isimlerin durumları da merak ediliyor.

Sarı-kırmızılıların ara transferde kadrosuna kattığı isimlerden Carlos Vinicius konusunda sezon sonu sürpriz gelişmeler yaşanabilir.

SÜPER LİG KULÜPLERİ TAKİPTE

Galatasaray'ın sezon sonuna kadar Fulham'dan kiraladığı Carlos Vinicius, sarı kırmızılı kulübün gelecek sezon planları arasında yer almıyor. Ancak Brezilyalı forvetle şimdiden birkaç Süper Lig kulübünün temasa geçtiği ve Galatasaray'la sözleşme imzalamaması ya da Fulham'dan ayrılması durumunda transfer etmek istedikleri öğrenildi.

Galatasaray'da 10 maçta süre bulan 28 yaşındaki oyuncu, 2 kez gol sevinci yaşadı.

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