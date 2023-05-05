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Spor

Carsen Edwards: Taraftarımızı gururlandırmak istiyoruz

THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final serisi dördüncü maçında Olympiakos'u 73-69'luk skorla mağlup eden Fenerbahçe Beko'nun başarılı oyuncusu Carsen Edwards maç sonu açıklamalarda bulundu.

5 Mayıs 2023 Cuma 23:47 - Güncelleme:
Carsen Edwards: Taraftarımızı gururlandırmak istiyoruz
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Fenerbahçe Beko'da Carsen Edwards, Olympiakos karşısındaki galibiyeti değerlendirdi.

Röportaja Nigel Hayes-Davis ile birlikte katılan Edwards, "Kazandığımız için mutluyuz. Röportajda adamım yanımda. Onun da yanımda olması çok güzel. Beraber çok şey yapıyoruz. Onunla beraber olmaktan keyif alıyorum." dedi.

Hayes-Davis ile ilgili görüşlerini aktaran Edwards, "Şu anda yaptığı şeyler beni şaşırtmıyor. Sahada her şeyi yapıyor. Benim için bir veteran. Bana yaklaşımı da böyle. Kendini daha iyi hale getirmek için çalışması bize büyük bir etki sağlıyor. Vücuduna çok iyi bakıyor. Maçtan önce geliyor, antrenmandan sonra gidiyor. Bana yaklaşımı nedeniyle veteran. Bize çok yardım ediyor. Onu izlemek çok güzel." diye konuştu.

Taraftara da mesaj gönderen Carsen Edwards, "Tekrar dışarı çıkıp onlara teşekkür ettik. Biz sadece bir sonraki maça konsantre olacağız. Bize destek olmaya devam etmelerini istiyoruz. Onları gururlandırmak istiyoruz." sözlerini sarf etti.

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