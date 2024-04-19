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Spor

Casemiro'dan Ancelotti itirafı: Ağladı

Manchester United'ın 2022 yazında Real Madrid'den kadrosuna kattığı Casemiro, transfer sürecine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

19 Nisan 2024 Cuma 20:01 - Güncelleme:
Casemiro'dan Ancelotti itirafı: Ağladı
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Manchester United'ın 2022 yazında Real Madrid'den kadrosuna kattığı Casemiro, transfer süreciyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Brezilyalı orta saha oyuncusu, transfer olduğu dönemde Real Madrid'in teknik direktörü olan Carlo Ancelotti'nin ağladığını söyledi.

Casemiro, "Bunu daha önce kimseye söylemedim, sadece bir an Manchester United'a transferimden şüphe duydum. Bir cuma günü öğleden sonraydı ve Manchester United'a imzam dışında her şey hazırdı. İnsanlar anlaşmanın gerçekleştiğini biliyordu. Carlo Ancelotti ile konuşmaya gittim. Ofisine girdim, ona döndüğümde ağlıyordu. Ancelotti'ye, "Ağlayamazsın, senden başka kimse ağlamasın" dedim. O da bana, "Neden ağladığımı bilmiyorum ama seni çok seviyorum ve gitmeni istemiyorum" dedi. Real Madrid'de ne kadar çok insanın beni sevdiğini fark ettim. İşte o an transferden şüpheye düştüğüm andı. Ama zaten söz vermiştim ve sözüm her şeyden daha önemli." ifadelerini kullandı.

Manchester United'a 2022'de 70 milyon euro bedelle transfer olan 32 yaşındaki Casemiro, İngiliz ekibinde şu ana kadar 76 maçta 12 gol attı ve 9 asist yaptı.

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