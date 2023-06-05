Casper Ruud, Fransa Açık'ta çeyrek finalde

Fransa Açık'ta (Roland Garros), tek erkekler kategorisinde 4 numaralı seribaşı Casper Ruud, çeyrek finale kalmayı başardı.

Başkent Paris'te düzenlenen turnuvanın 9. günündeki tekler maçlarından 3'ü tamamlandı.

Tek erkeklerde geçen yılın finalisti Ruud, dünya sıralamasının 35. basamağındaki Jarry ile karşılaştığı 4. tur maçında zorlansa da 7-6, 7-5 ve 7-5'lik setlerle rakibini geçmeyi başardı.

Kadınlarda ise Ons Jabeur (7 numaralı seribaşı), klasmanın 36 numarası Bernarda Pera'yı 2-0 (6-3, 6-1), Beatriz Haddad Maia (14) da dünya 132'ncisi Sara Sorribes Tormo'yu 2-1 (6-7, 6-3, 7-5) yenerek çeyrek finale çıktı.