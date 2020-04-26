26 Nisan 2020 Pazar 17:18 - Güncelleme: 26 Nisan 2020 Pazar 17:18

Real Madrid, Inter ve Milan gibi büyük kulüplerin formasını giyen eski İtalyan futbolcu Antonio Cassano, Erling Haaland'ı henüz Salzburg'da oynarken Juventus'a tavsiye ettiğini söyledi.

Ocak 2020'de Borussia Dortmund'a transfer olan Norveçli golcü, Salzburg forması giydiği dönemde gösterdiği performansla Avrupa'nın devlerinin ilgi odağı olmuştu.

Christian Vieri'nin Instagram'daki canlı yayınına katılan Cassano, seçeneğini Dortmund'dan yana kullanarak aynı performansını Bundesliga'da da göstermeye devam eden Haaland hakında şöyle konuştu:

"Salzburg'da oynamaya başladığında onu Juventus'a önerdim. Zaten onlar da Haaland'ı takip ediyormuş. Haaland takımın yukarda tutuyor, gol atıyor ve iki ayağıyla da oynamayı biliyor. O bir hayvan, hiçbir şeyden ya da hiç kimseden korkmuyor."

(Goal)