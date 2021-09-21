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Spor

Çaykur Rizespor-Altay maçına damga vuran hareket! Tribünler alkışladı

Süper Lig'in 6. haftasında Çaykur Rizespor evinde Altay'ı ağırladı. Karşılaşmanın ilk yarısında Rizespor'un sol beki Fabricio, arka adalesini tutarak yerde kalınca Altay oyuncusu Erhan Çelenk gole giderken topu taca attı.

21 Eylül 2021 Salı 18:02 - Güncelleme: 21 Eylül 2021 Salı 18:03
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Altay forması giyen Erhan Çelenk, Rizespor maçında rakip takım taraftarlarından bile alkış alacak bir centilmenlik hareketine imza attı. Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda Rizespor ile karşılaşan Altay'da Erhan Çelenk, sol kanattan topu önüne aldığı sırada Rizespor'un sol beki Fabricio, arka adalesini tutarak kendisini yere bıraktı.

Topu alan ve rakip ceza alanına yönelen Erhan, gol pozisyonu olarak değerlendirilebilecek pozisyona gelmişken oyuna devam etmeyip topu taca gönderdi. Sakatlanan Fabricio oyuna devam edemedi ve 14. dakikada yerini Selim Ay'a bıraktı.

RİZESPOR TRİBÜNLERİNDEN BÜYÜK DESTEK GÖRDÜ

Erhan Çelenk'in bu hareketi, Rizespor tribünlerinden büyük destek gördü. Taraftarlar, Erhan Çelenk için 'Helal olsun sana' şeklinde tezahürat yaptı. Rizespor kaptanı Gökhan Gönül de Erhan Çelenk'e sarılarak rakibine teşekkür etti.

Not: Görüntü Beinsports'tan alınmıştır.

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