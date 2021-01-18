18 Ocak 2021 Pazartesi 22:53 - Güncelleme: 18 Ocak 2021 Pazartesi 22:55

Malatyaspor yenilgisi sonrasında Hırvat teknik adam Stjepan Tomas'la yollarını ayırma kararı alan Çaykur Rizespor'da yeni hoca belli oluyor.

Gaziantep FK ile olaylı bir şekilde yollarını ayıran Sumudica, Karadeniz ekibinin yeni teknik direktörü oluyor.

NTV'ye konuşan Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, "Sumudica ile yüzde 90 anlaştık." sözleriyle imzanın yakın olduğunu belirtti.

GÖZYAŞLARIYLA TÜRKİYE'DEN AYRILMIŞTI



Gaziantep FK ile yaşadığı sorunlar sonrasında kulüp başkanı tarafından görevden alınan Sumudica, Türkiye'den ayrılmadan önce basın toplantısı düzenlemişti. Sumudica, toplantıda gözyaşlarına engel olamamıştı.