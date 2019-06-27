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Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal'dan Muriç açıklaması: Bu hafta netleşir

Çaykur Rizespor’da başkan Hasan Kartal ve İsmail Kartal TRT SPOR’a açıklamalarda bulundu. Başkan Kartal, Vedat Muriç transferinin bu hafta netleşebileceğini söyledi.

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Başkan Hasan Kartal, çok konuşulan Vedat Muric transferi hakkında “Vedat Muric Türkiye gündeminde epey yer kapladı. Ali Koç ile konuştum. Son aşamasına getirmemiz gerekecek. Bunu bitirmek lazım. Olmazsa da Rize’de devam eder. Bu hafta kesinleşir. Galatasaray’ın da teklifi var. Görüşmeler devam ediyor. Henüz bir sonuca ulaşamadık. Ama geçen haftaya göre gelişmeler biraz hızlandı. Fiyatı söylemek yanlış olur. Kafamızda bir rakam var. Fiyatı söylemeyeyim. Galatasaray’ı Avrupa’da oynamak için istiyordur. Yoksa her iki takıma da eşit mesafededir diye düşünüyorum.” açıklamasını yaptı.

Kartal, takas konusunda ise “Takas konusunu teknik ekip bilir. Benim düşüncem takasa girmeden bu işi çözmek” ifadesini kullandı.

Teknik direktör İsmail Kartal da TRT SPOR'a konuştu. Tecrübeli teknik adam Vedat Muriç'in gitmesini istemediğini yineledi. Kartal, bugün kendisiyle görüşecekleri bilgisini de verdi. Kartal da başkan gibi takas konusunu düşünmediğini bildirdi.

Kartal "Mehmet Topal'ı tabii ki kadroda görmek isterim ama maddi şartlar önemli. Ciddi bir çalışma içindeyiz. Takımımıza katkı sağlayacak transferler yapacağız" dedi.

İsmail Kartal, Mykola Moroziuk ile anlaştıklarını ve savunma oyuncusunun takımda kalacağını ifade etti. 

(TRT Spor)

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