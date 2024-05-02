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Spor

Çaykur Rizespor, Beşiktaş maçı için İstanbul'a gitti

Süper Lig'in 35. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile mücadele edecek olan Çaykur Rizespor, İstanbul'a gitti.

AA2 Mayıs 2024 Perşembe 16:49 - Güncelleme:
Çaykur Rizespor, Beşiktaş maçı için İstanbul'a gitti
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Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında yarın deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak Çaykur Rizespor, hazırlıklarını tamamlayarak İstanbul'a gitti.

Yeşil-mavili futbolcular, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetimindeki antrenmana koşuyla başladı. 5'e 2 pas çalışmasıyla devam eden antrenman, şut çalışmasının ardından tamamlandı.

Antrenmanda Janne-Pekka Laine, Mame Mor Faye, Benhur Keser ve Mithat Pala takımdan ayrı çalıştı.

Çaykur Rizespor kafilesi, antrenmanın ardından Rize-Artvin Havalimanı'ndan uçakla İstanbul'a gitti.

Öte yandan sakatlığı nedeniyle tedavi gören Gökhan Akkan kafileye dahil edilirken, bu futbolcunun Beşiktaş karşısında oynayıp oynamayacağı maç saatinde doktor raporuyla netlik kazanacak.

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