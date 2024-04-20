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Spor

Çaykur Rizespor deplasmanda Başakşehir ile kozlarını paylaşacak

Süper Lig'in 33. haftasında yarın Çaykur Rizespor deplasmanda Başakşehir ile mücadele edecek.

AA20 Nisan 2024 Cumartesi 11:17 - Güncelleme:
Çaykur Rizespor deplasmanda Başakşehir ile kozlarını paylaşacak
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Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında yarın deplasmanda RAMS Başakşehir ile karşı karşıya gelecek.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak mücadeleyi, hakem Arda Kardeşler yönetecek.

Süper Lig'de 48 puanı bulunan Çaykur Rizespor 32. haftayı averajla 5, 46 puanı olan RAMS Başakşehir ise averajla 6. sırada tamamladı.

Çaykur Rizespor'da sakatlık ve tedavileri devam eden Faye, Benhur Keser, Mithat Pala ve Laine maçın kadrosunda yer alamayacak.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maçı Çaykur Rizespor, 3-2 kazanmıştı.

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