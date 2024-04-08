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Spor

Çaykur Rizespor dümeni Çekya'ya kırdı! Hedef Lukas Kalvach

Gelecek yıl Avrupa kupalarında mücadele etmek isteyen ve bunun için ligde mücadele veren Çaykur Rizespor kadro planlamasını da buna göre oluşturuyor. Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren yeşil mavili ekip, Viktoria Plzen forması giyen Lukas Klavach gündemine aldı.

Sabah8 Nisan 2024 Pazartesi 11:18 - Güncelleme:
Çaykur Rizespor dümeni Çekya'ya kırdı! Hedef Lukas Kalvach
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Avrupa kupalarını hedefleyen Çaykur Rizespor, bir yandan da yeni sezonun transferleri için kolları sıvadı.

Yeşil-mavili yönetim, transferde rotasını Çekya'ya çevirdi. Atmacalar, daha önce de adı devre arasında geçen Viktoria Plzenli Lukas Kalvach için bu kez kararlılıkla hareket ediyor.

28 yaşındaki orta sahanın piyasa değeri 2.5 milyon euro olarak gösteriliyor.

Tecrübeli dinamoyu kadrosuna katmakta kararlı olan Karadeniz ekibi, tüm şartlarını zorluyor. Kontratı 2025'te bitecek olan Kalvach, 42 maçta 4 gol, 8 asistle oynarken 4 kez de milli formayı giydi.

SIRADA ANTALYASPOR VAR

Antalyaspor karşısında kritik bir maça çıkacak olan Rizespor, Avrupa hedefi için Akdeniz ekibine bilendi. Sahasında ağırlayacağı kırmızı-beyazlıları eli boş göndermek isteyen Atmacalar, yoğun bir şekilde hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik direktör İlhan Palut yönetiminde yapılan antrenmanlarda oyuncuların neşeli ve hırslı gözükmesi teknik heyetin yüzünü güldürdü. Rizespor'da yaşanan olumlu gelişmeler de camiayı Avrupa kupaları hedefi için heyecanlandırıyor.

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