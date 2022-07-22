Çaykur Rizespor, Emircan Altıntaş'ı renklerine bağladığını duyurdu

Transfer çalışmalarına hız kesmeden devam eden ve Süper Lig'e yeniden yükselmek isteyen Çaykur Rizespor, Alanyaspor'dan orta saha oyuncusu Emircan Altıntaş'ı kiralık olarak kadrosuna dahil ettiğini duyurdu.

Yeşil mavili kulüpten yapılan resmi yazılı açıklamada, "Çaykur Rizespor'umuz Alanyaspor'da forma giyen Emircan Altıntaş'ı 1 yıllığına kiralık olarak renklerine kattı. 27 yaşındaki oyuncu, kendisini 1 yıllığına kiralık olarak yeşil-mavi renklere bağlayan imzayı attı. Emircan Altıntaş'a, Kulübümüze "Hoş geldin" diyor, kendisine başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Emircan Altıntaş, geçtiğimiz sezonu kiralık olarak BB Erzurumspor'da geçirmişti.

