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Çaykur Rizespor evinde Göztepe'yi devirdi

Spor Toto Süper Lig'de alt sıraları yakından ilgilendiren maçta Göztepe, Çakur Rizespor deplasmanına çıktı. maçta kazanan ev sahibi Çaykur Rizespor oldu.

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Spor Toto Süper Lig'de 28. hafta maçında Çaykur Rizespor ile Gölztepe karşı karşıya geldi. Alt sıraları yakından ilgilendiren maçta kazanan 1-0'lık skorla ev sahibi Çaykur Rizespor oldu.

Çaykur Rizespor'un golünü 51. dakikada Aatif Chahechouhe kaydetti. Karadeniz ekibinin 38. dakikada Vedat Muriqi ile attığı bir gol ise VAR uyarısı sonrası ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Vedat Muriqi'nin 88. dakikada bir şutu ise direktne döndü.

Çaykur Rizespor'da sarı kart gören Braian Samudio gördüğü sarı kartın ardından cezalı duruma düştü ve gelecek hafta forma giyme şansını kaybetti.

Bu galibiyetin ardından Çaykur Rizespor puanını 37'ye yükseltti. Göztepe 27 puanda kaldı.

Spor Toto Süper Lig'de gelecek hafta Çaykur Rizespor, Medipol Başakşehir'e konuk olacak. Göztepe, Erzurumspor'u ağırlayacak.

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