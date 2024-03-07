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Spor

Çaykur Rizespor, Galatasaray maçına hazır!

Süper Lig'in 29. haftasında deplasmanda Galatasaray ile mücadele edecek olan Çaykur Rizespor maç hazırlıklarını tamamladı ve maç saatini beklemeye başladı.

7 Mart 2024 Perşembe 15:35 - Güncelleme:
Çaykur Rizespor, Galatasaray maçına hazır!
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Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında 8 Mart Cuma günü saat 20.00'de deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak. Karadeniz ekibi, zorlu maçın hazırlıklarını Mehmet Cengiz Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Teknik Direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleştirilen idman, ısınma hareketleri ile başladı. 5'e 2 pas çalışmasıyla devam eden antrenman, dar alanda taktik çalışmasıyla tamamlandı. Yeşil-mavili ekip zorlu Galatasaray maçından 3 puan ile ayrılmak istiyor.

BAHATTİN ŞİMŞEK DÜDÜK ÇALACAK

Galatasaray - Çaykur Rizespor karşılaşmasını hakem Bahattin Şimşek yönetecek. Şimşek'in yardımcılıklarını Serkan Olguncan ve Osman Gökhan Bilir yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Burak Şeker olarak belirlendi.

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