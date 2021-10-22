Çaykur Rizespor galibiyet hasretine son vermek istiyor

Süper Lig'in 10'uncu haftasında Çaykur Rizespor, sahasında Kasımpaşa'yı konuk edecek. 23 Ekim Cumartesi günü saat 13:30'da Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanacak müsabakayı Hüseyin Göçek yönetecek. Serkan Ok ile Ömer Tevfik Özkoç, Göçek'in yardımcılıklarını yaparken, Abdullah Buğra Taşkınsoy karşılaşmada dördüncü hakem olarak görev alacak.
2021-2022 sezonuna kötü bir başlangıç yapan Çaykur Rizespor, ilk 9 haftada sadece 1 puan toplayarak, ligin dibine demir attı. Ligdeki son galibiyetini geçtiğimiz sezon 11 Mayıs'ta oynanan Gaziantep FK maçında 5-4'lük skorla alan yeşil-mavililer 165 gündür 3 puana hasret kaldı. 9 haftada 8 mağlubiyet alan Atmacalar, bu sezon 21'nci kez mücadele ettiği Süper Lig'de tarihinin en kötü performansını sergiledi. Konuk ekip Kasımpaşa da ligde zor günler geçiriyor. Ligde 7 maçtır kazanamayan ve bu süreçte 4 mağlubiyet alan İstanbul temsilcisi, topladığı 6 puanla son sıradaki Çaykur Rizespor'un bir basamak üstünde, 19'uncu sırada yer alıyor.
Çaykur Rizespor, İstanbul takımları karşısında kazanmakta güçlük çekiyor. Yeşil-mavililer Süper Lig'de İstanbul'u temsil eden ekiplere karşı oynadığı son 18 maçta sadece bir galibiyet aldı. Atmacalar söz konusu galibiyeti geçtiğimiz sezon Galatasaray karşısında deplasmanda 4-3'lük skorla elde etti. Kasımpaşa, 2015-2016 sezonundaki 2-0'lık mağlubiyetten bu yana Çaykur Rizespor'a konuk olduğu hiçbir Süper Lig maçını kaybetmedi.
İki takım bugüne kadar Süper Lig'de 16 kez karşı karşıya geldi. Rekabette Çaykur Rizespor'un 4, Kasımpaşa'nın ise 8 galibiyeti bulunurken, 4 karşılaşmada taraflar eşitliği bozamadı. Süper Lig'de İstanbul temsilcisinin ağlarını 15 kez havalandıran yeşil-mavililer kalesinde ise 24 gol gördü. Rize'de oynanan 8 maçta da Kasımpaşa'nın galibiyet sayılarında 4-2 üstünlüğü bulunuyor. Tüm kulvarlarda ise daha önce 30 karşılaşan iki takımın rekabetinde Çaykur Rizespor 11, Kasımpaşa ise 12 galibiyet aldı. 7 karşılaşma berabere sona erdi. Çaykur Rizespor'un 47 golüne, Kasımpaşa 49 golle karşılık verdi. İki takım arasında oynanan son 8 maçta Çaykur Rizespor bir galibiyet alabildi.