Çaykur Rizespor galibiyet hasretine son vermek istiyor

DHA 22 Ekim 2021 Cuma 15:17 - Güncelleme: 22 Ekim 2021 Cuma 15:17

Süper Lig'in 10'uncu haftasında Çaykur Rizespor, sahasında Kasımpaşa'yı konuk edecek. 23 Ekim Cumartesi günü saat 13:30'da Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanacak müsabakayı Hüseyin Göçek yönetecek. Serkan Ok ile Ömer Tevfik Özkoç, Göçek'in yardımcılıklarını yaparken, Abdullah Buğra Taşkınsoy karşılaşmada dördüncü hakem olarak görev alacak.

165 GÜNLÜK GALİBİYET HASRETİ

2021-2022 sezonuna kötü bir başlangıç yapan Çaykur Rizespor, ilk 9 haftada sadece 1 puan toplayarak, ligin dibine demir attı. Ligdeki son galibiyetini geçtiğimiz sezon 11 Mayıs'ta oynanan Gaziantep FK maçında 5-4'lük skorla alan yeşil-mavililer 165 gündür 3 puana hasret kaldı. 9 haftada 8 mağlubiyet alan Atmacalar, bu sezon 21'nci kez mücadele ettiği Süper Lig'de tarihinin en kötü performansını sergiledi. Konuk ekip Kasımpaşa da ligde zor günler geçiriyor. Ligde 7 maçtır kazanamayan ve bu süreçte 4 mağlubiyet alan İstanbul temsilcisi, topladığı 6 puanla son sıradaki Çaykur Rizespor'un bir basamak üstünde, 19'uncu sırada yer alıyor.

İSTANBUL FOBİSİ

Çaykur Rizespor, İstanbul takımları karşısında kazanmakta güçlük çekiyor. Yeşil-mavililer Süper Lig'de İstanbul'u temsil eden ekiplere karşı oynadığı son 18 maçta sadece bir galibiyet aldı. Atmacalar söz konusu galibiyeti geçtiğimiz sezon Galatasaray karşısında deplasmanda 4-3'lük skorla elde etti. Kasımpaşa, 2015-2016 sezonundaki 2-0'lık mağlubiyetten bu yana Çaykur Rizespor'a konuk olduğu hiçbir Süper Lig maçını kaybetmedi.

SÜPER LİG'DE 17'NCİ RANDEVU

İki takım bugüne kadar Süper Lig'de 16 kez karşı karşıya geldi. Rekabette Çaykur Rizespor'un 4, Kasımpaşa'nın ise 8 galibiyeti bulunurken, 4 karşılaşmada taraflar eşitliği bozamadı. Süper Lig'de İstanbul temsilcisinin ağlarını 15 kez havalandıran yeşil-mavililer kalesinde ise 24 gol gördü. Rize'de oynanan 8 maçta da Kasımpaşa'nın galibiyet sayılarında 4-2 üstünlüğü bulunuyor. Tüm kulvarlarda ise daha önce 30 karşılaşan iki takımın rekabetinde Çaykur Rizespor 11, Kasımpaşa ise 12 galibiyet aldı. 7 karşılaşma berabere sona erdi. Çaykur Rizespor'un 47 golüne, Kasımpaşa 49 golle karşılık verdi. İki takım arasında oynanan son 8 maçta Çaykur Rizespor bir galibiyet alabildi.