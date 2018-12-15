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Çaykur Rizespor ile Alanyaspor 1-1 berabere kaldı

Çaykur Rizespor ile Aytemiz Alanyaspor 1-1 berabere kaldı.

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Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Çaykur Rizespor ile Aytemiz Alanyaspor karşılaştı. Rize'deki maç 1-1 sona erdi.

Konuk Aytemiz Alanyaspor'un golünü 42. dakikada Junior Fernandes attı.

Çaykur Rizespor'un sayısını 56. dakikada Vedat Muriqi kaydetti.

Ev sahibi ekipte Marwane Saadene, 52'de; Aytemiz Alanyaspor'da ise Junior Fernandes, 78'de penaltıdan yararlanamadı.

Ligde 9 maçtır (6 beraberlik, 3 yenilgi) kazanamayan Çaykur Rizespor'un puanı 12 oldu.

Aytemiz Alanyaspor ise puanını 17 yaptı.

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