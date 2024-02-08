Çaykur Rizespor, Muammer Sarıkaya'yı transfer etti

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, İstanbulspor'dan Muammer Sarıkaya'yı sezon sonuna kadar kiraladı.



Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, İstanbul temsilcisiyle varılan anlaşmanın ardından futbolcu ile görüşüldüğü belirtilerek, "25 yaşındaki orta saha oyuncusu Muammer Sarıkaya, kendisini sezon sonuna kadar kiralık olarak yeşil-mavili renklerimize bağlayan sözleşmeyi imzalamıştır." ifadesine yer verildi.

Açıklamada Muammer Sarıkaya'ya "Hoş geldin." denilerek, başarı temennisinde bulunuldu.