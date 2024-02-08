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Spor

Çaykur Rizespor, Muammer Sarıkaya'yı transfer etti

Karadeniz ekibi Çaykur Rizespor, İstanbulspor'dan Muammer Sarıkaya'yı sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı.

AA8 Şubat 2024 Perşembe 12:20 - Güncelleme:
Çaykur Rizespor, Muammer Sarıkaya'yı transfer etti
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, İstanbulspor'dan Muammer Sarıkaya'yı sezon sonuna kadar kiraladı.

Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, İstanbul temsilcisiyle varılan anlaşmanın ardından futbolcu ile görüşüldüğü belirtilerek, "25 yaşındaki orta saha oyuncusu Muammer Sarıkaya, kendisini sezon sonuna kadar kiralık olarak yeşil-mavili renklerimize bağlayan sözleşmeyi imzalamıştır." ifadesine yer verildi.

Açıklamada Muammer Sarıkaya'ya "Hoş geldin." denilerek, başarı temennisinde bulunuldu.

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