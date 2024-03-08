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Spor

Çaykur Rizespor prim iddialarını yalanladı

Çaykur Rizespor, bu akşam oynanacak olan Galatasaray maçı öncesi çıkan 'prim' haberlerinin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

8 Mart 2024 Cuma 16:07 - Güncelleme:
Çaykur Rizespor prim iddialarını yalanladı
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Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Galatasaray maçı için ortaya atılan "prim" iddiasının doğru olmadığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Bazı yayın organları ve sosyal medya hesaplarında yer alan 'Çaykur Rizespor'da Galatasaray maçı öncesi 1.2 Milyon TL prim verildi.' iddiaları tamamen asılsızdır. Zorlu maç öncesi kasıtlı olarak servis edilen bu haberler sadece Türk futboluna zarar vermeyi amaçlayanların ürünüdür. Çaykur Rizespor Kulübü sezon başında belirlemiş olduğu rutin prim uygulamasını sürdürmektedir." ifadeleri kullanıldı.

NE OLMUŞTU?

Çaykur Rizespor'un İstanbul'da Galatasaray'ı mağlup etmesi durumunda futbolculara yönetimin belirlediği 1 milyon 200 bin TL'lik primin takıma dağıtılacağı öne sürülmüştü.

Rizespor yönetimi, ilgili haber üzerine bir yalanlamada bulundu.

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